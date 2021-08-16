كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتصنيفات

الإثنين، 16 أغسطس 2021 - 18:30

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا 2019

تقام غدا الثلاثاء في الكاميرون قرعة كأس أمم إفريقيا 2021، والتي ستُلعب بين 9 يناير و10 فبراير 2022.

وتقام القرعة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينيتش، ومذاعة على قناة بي إن الإخبارية.

ويسحب القرعة سامسون أدامو مدير إدارة المسابقات في كاف، ويعاونه عدد من الأساطير.

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نجم الجزائر التاريخي رابح ماجر، وأسطورة غانا أسامواه جيان، ونجم كوت ديفوار السابق ديدييه زوكورا، ونجم نيجيريا السابق جاي جاي أوكوشا، مع أسطورة البلد المستضيف صامويل إيتو، سيعاونون أدامو في سحب القرعة.

سيتم وضع الفرق الـ 24 المتأهلة في أربعة أوعية يضم كل منها ستة فرق، بناءً على تصنيف فيفا، ليتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، يتأهل بطلهم ووصيفهم بجانب أفضل 4 ثوالث للدور التالي.

وعن التصنيف فجاء كالتالي:

التصنيف الأول: الجزائر- السنغال- تونس- المغرب- نيجيريا- الكاميرون

التصنيف الثاني: مصر- غانا- كوت ديفوار- مالي- بوركينا فاسو- غينيا

التصنيف الثالث: كاب فيردي- الجابون- موريتانيا- سيراليون- زيمبابوي- غينيا بيساو

التصنيف الرابع: مالاوي- السودان- غينيا الاستوائية- جزر القمر- إثيوبيا- جامبيا

وأوضح كاف الإجراءات عبر الموقع الرسمي: "بناءً على هذا الترتيب، سيتم وضع الفرق الأربعة الأولى (السنغال – تونس – المغرب - نيجيريا) في الوعاء 1 جنبًا إلى جنب مع الدولة المضيفة الكاميرون وحامل اللقب الجزائر. وسيتم تخصيص الفرق الـ 18 المتبقية للأوعية الثلاثة المتبقية (2 و3 و4) حسب ترتيبهم تنازليا".

وأضاف "سيتم تسمية الأوعية الأربعة التي تمثل الفرق من 1 إلى 4. فيما سيتم تسمية الأوعية الستة التي تمثل المجموعات من A إلى F".

وأكمل "سيتم سحب كرة من وعاء الفريق، متبوعة بكرة من أحد المجموعات، وبالتالي تحديد المركز الذي سيلعب فيه الفريق المعني".

وأتم "سيتم تعيين الكاميرون مسبقا في المركز A1 بوصفها البلد المضيف. سيتم سحب الفرق الخمسة المتبقية في الوعاء 1 تلقائيا إلى المركز 1 من كل مجموعة من B إلىF، سيتم تكرار نفس الإجراء للأوعية المتبقية".

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