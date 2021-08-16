جوارديولا: لم نتحل بالدقة الكافية أمام توتنام

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأن عدم تحلي لاعبي فريقه بالدقة المطلوبة أمام مرمى توتنام كان السبب في الخسارة.

حامل لقب الدوري الإنجليزي بدأ حملة الدفاع عن اللقب بالسقوط أمام توتنام بهدف، ضمن الجولة الافتتاحية.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لدينا نفس لاعبي الموسم الماضي. سيرجيو أجويرو لعب عدة مباريات فقط. لكن لدينا نفس اللاعبين".

وأضاف المدرب الإسباني "وصلنا عدة مرات لكننا لم نتمكن من التسجيل".

وأكمل "نحن جيدون بما يكفي لخلق الفرص وتسجيل الأهداف، سنفعل ذلك في المباريات المقبلة".

وتابع "بشكل عام، أظهرنا روحا جيدة ونية في الفوز أمام توتنام، ووصلنا إلى الثلث الأخير عدة مرات، لكننا لم نتمكن من التحلي بالدقة الكافية".

وواصل "لقد فعلنا كل شيء للفوز على توتنام ولكننا لم ننجح، الآن أمامنا أسبوع آخر للتحضير لنوريتش سيتي".

وأتم بيب "أتمنى أن يتمكن اللاعبون من العودة خطوة بخطوة لمستواهم".

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