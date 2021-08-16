في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية

ضمن 33 لاعبا أعلنهم الأهلي في قائمته الإفريقية يوم الأحد، بدا اسم أحدهم غريبا لأنه لم يظهر من قبل مع الفريق الأول للقلعة الحمراء.

إنه المهاجم أحمد سيد غريب.

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اللاعب البالغ عمره 19 عاما هو نجل سيد غريب لاعب الأهلي السابق والذي يعمل مدربا في قطاع الناشئين بالنادي.

صعد غريب للتدرب مع الفريق الأول للأهلي بقرار من المدرب بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي.

هداف شباب القلعة الحمراء يجيد اللعب في مركز المهاجم، وكذلك الجناحين.

غريب سيكون واحدا من 33 لاعبا سيبدأون حملة دفاع الأهلي عن لقب دوري أبطال إفريقيا، حين يواجه الحرس الوطني من النيجر أو لو ميساجيه المنتمي لبوروندي منتصف أكتوبر المقبل.

القائمة التي أعلنها الأهلي هي التي ستخوض دور الـ32 من البطولة القارية، وفي حال تأهل الفريق سيستطيع تعديلها قبل انطلاق دور المجموعات في فبراير المقبل.

وتوج الأهلي بآخر نسختين من دوري الأبطال ليعزز رقمه القياسي في عدد التتويجات بالوصول للقب العاشر.