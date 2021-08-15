الأهلي يعلن قائمته الإفريقية.. ويضم لها ثنائي الشباب

أعلن الأهلي أسماء لاعبي فريقه المنضمين للقائمة الإفريقية للموسم الجديد استعدادا لخوض منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي 33 لاعبا لقائمة الفريق الإفريقية.

وشهدت قائمة الأهلي ضم ثنائي فريق الشباب أحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب، بالإضافة إلى ثنائي حراسة المرمى مصطفى شوبير وحمزة علاء.

وكان الاتحاد الإفريقي قرر رفع عدد اللاعبين في قوائم الفرق المشاركة في بطولات إفريقيا للأندية إلى 40 لاعبا بدلا من 30 لاعبا.

ويحق للفرق المشاركة استكمال قوائمها في فترة القيد الثانية قبل انطلاق دور المجموعات.

وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود متولي – بدر بانون – محمد هاني – أحمد رمضان – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد

الوسط: كريم وليد – عمرو السولية – أكرم توفيق – حمدي فتحي – محمد محمود – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – ناصر ماهر – وليد سليمان – حسين الشحات – أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمد شريف – جونيور أجايي – كهربا – طاهر محمد – صلاح محسن – والتر بواليا – مروان محسن - أحمد سيد غريب.

ويلعب الأهلي حامل لقب البطولة آخر نسختين في دورالـ32 ضد الحرس الوطني من النيجر أو لو ميساجيه المنتمي لبوروندي.

وستجري مباراتا الذهاب في 15 أو 16 أو 17 أكتوبر المقبل وبعد أسبوع الإياب في مصر.