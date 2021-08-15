الأهلي يعلن قائمته الإفريقية.. ويضم لها ثنائي الشباب

الأحد، 15 أغسطس 2021 - 23:07

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي - إنبي

أعلن الأهلي أسماء لاعبي فريقه المنضمين للقائمة الإفريقية للموسم الجديد استعدادا لخوض منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي 33 لاعبا لقائمة الفريق الإفريقية.

وشهدت قائمة الأهلي ضم ثنائي فريق الشباب أحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب، بالإضافة إلى ثنائي حراسة المرمى مصطفى شوبير وحمزة علاء.

أخبار متعلقة
الأهلي: الشحات جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية مجاهد لـ في الجول: أخرنا لقاء سموحة لتكافؤ الفرص بين القطبين.. والأهلي سيلعب في الجونة أوجستي: سعيد بالدعم الكبير من مجلس الأهلي .. وفريق السلة يمتلك لاعبين مميزين

وكان الاتحاد الإفريقي قرر رفع عدد اللاعبين في قوائم الفرق المشاركة في بطولات إفريقيا للأندية إلى 40 لاعبا بدلا من 30 لاعبا.

ويحق للفرق المشاركة استكمال قوائمها في فترة القيد الثانية قبل انطلاق دور المجموعات.

وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود متولي – بدر بانون – محمد هاني – أحمد رمضان – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد

الوسط: كريم وليد – عمرو السولية – أكرم توفيق – حمدي فتحي – محمد محمود – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – ناصر ماهر – وليد سليمان – حسين الشحات – أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمد شريف – جونيور أجايي – كهربا – طاهر محمد – صلاح محسن – والتر بواليا – مروان محسن - أحمد سيد غريب.

ويلعب الأهلي حامل لقب البطولة آخر نسختين في دورالـ32 ضد الحرس الوطني من النيجر أو لو ميساجيه المنتمي لبوروندي.

وستجري مباراتا الذهاب في 15 أو 16 أو 17 أكتوبر المقبل وبعد أسبوع الإياب في مصر.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
ألبا غاضبا من شائعات راتبه: اسألوا لابورتا.. لقد سئمت هذه الأكاذيب‎‎ 57 دقيقة | الدوري الإسباني
برايثوايت بعد الهدفين: هذا ما كنت أعمل لأجله.. إنه تطوري في العمل ساعة | الدوري الإسباني
لاميلا يتألق في ظهوره الأول.. وإشبيلية تفتتح الدوري بثلاثية ساعة | الدوري الإسباني
جارسيا: سأتذكر وجودي هنا مع عائلتي.. إنه حلم ساعة | الدوري الإسباني
بيراميدز يعلن قائمته الإفريقية المشاركة في الكونفدرالية ساعة | الدوري المصري
كومان: أطالب الجماهير بالثقة.. وسنقاتل على الفوز بكل مباراة‎‎ ساعة | الدوري الإسباني
نائب رئيس الزمالك: المنافسة على الدوري لن تنتهي الآن.. وموعد حسم تجديد بنشرقي ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب ضم كل لاعبي الأهلي للقائمة الإفريقية.. والمرشحين للأماكن المتبقية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك