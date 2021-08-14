لينيكر عن صلاح: للموسم الخامس على التوالي.. يا له من لاعب

كالعادة يواصل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول حصد الإشادات، وهذه المرة من نجم الكرة الإنجليزية السابق والإعلامي الحالي جاري لينيكر.

جاء ذلك عقب أداء مميز في أولى جولات البريميرليج ضد نورويتش سيتي، حيث قاد صلاح فريقه للفوز بالمباراة الافتتاحية بثلاثة أهداف دون رد، بصناعة الهدفين الأول والثاني وتسجيل الثالث.

وحقق صلاح رفما مميزا بتسجيل هذا الهدف، حيث بات أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل في المباراة الافتتاحية لخمسة مواسم متتالية، كما صنع الهدف رقم 8000 الذي سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وكتب لينيكر عبر تويتر:"هذا الرجل محمد صلاح سجل في المباراة الافتتاحية للموسم للمرة الخامسة على التوالي، وقدم تمريرتين حاسمتين وكل ذلك في أداء جذاب للغاية. يا له من لاعب".

وصنع صلاح هدفين في مباراة واحدة للمرة الثالثة في مسيرته بقميص ليفربول، والأولى منذ مواجهة كارديف سيتي في أكتوبر 2018.

That man @MoSalah scores in the opening game of the season for a 5th consecutive season. Chuck in a couple of assists and all in all a pretty tasty performance. What a player. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) August 14, 2021

أداء مميز جلب إشادات مستحقة للنجم المصري الذي انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، وقدم معه موسما افتتاحيا تاريخيا، حيث فاز بجائزة هداف البريميرليج بـ32 هدفا ليحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بنظام 20 فريق في المسابقة.

في الموسم ذاته بلغ ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا ولكن خسره على يد ريال مدريد وأصيب صلاح في التحامه الشهير مع سيرخيو راموس قائد الميرينجي في هذا الوقت، ولكن في الموسم التالي عاد وتوج بدوري أبطال أوروبا 2019 بالفوز على توتنام هوتسبر 2-0 في النهائي.

وفي الموسم قبل الماضي 2019-2020، حقق صلاح مع ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ عام 1990 عن خزائن الفريق، ورغم تردي الأوضاع في الموسم الماضي، إلا أن المصري أتى في المركز الثاني بقائمة الهدافين بـ22 هدفا، بفارق هدف وحيد عن الهداف هاري كين.