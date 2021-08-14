ميسي في تقديمه لجماهير باريس: سعيد لبدء جزء جديد من مسيرتي هنا

السبت، 14 أغسطس 2021 - 20:41

كتب : محمود ضياء

ميسي باريس

ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي سعيدا باستقبال جماهير باريس سان جيرمان "الحار" له أثناء تقديمه في ملعب حديقة الأمراء.

وانتقل ليونيل ميسي لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة. (طالع التفاصيل)

وقال ميسي أثناء تقديمه في ملعب حديثة الأمراء: "كان أسبوعا خاصا بالنسبة لي، أريد أن أشكر الجماهير على هذا الاستقبال الحار".

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وأضاف "كان هذا رائعا جدا، أنا سعيد بالتواجد هنا لبدء حقبة جديدى في مسيرتي ولدي تطلعات وطموحات كبيرة".

وتابع "أتمنى جميعا أن ننجح ونستمتع هذا الموسم وأن يكون مميزا بالنسبة لنا".

طالع تصريحات باقي صفقات باريس سان جيرمان من هنا

ويلعب باريس أمام ستراسبورج ضمن مباريات الأسبوع الثاني للدوري الفرنسي.

ميسي لن يشارك مع فريقه الجديد اليوم حيث من المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة مع نهاية أغسطس.

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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