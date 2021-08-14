صفقات باريس أثناء التقديم: وجودنا هنا شرف وهدفنا الفوز بكل شيء

ظهر لاعبو باريس سان جيرمان الجدد سعيدين بالاستقبال الحار للجماهير مشيرين إلى رغبتهم الكبيرة في الفوز بكل الألقاب

وتعاقد باريس سان جيرمان مع كل من ليونيل ميسي وسيرجيو راموس وجورجينو فينالدوم وأشرف حكيمي وجيانلويجي دوناروما.

طالع تصريحات ميسي أثناء تقديمه للجماهير من هنا

وقال راموس في تقديمه: "هذا يوم استثنائي بالنسبة لي، لدينا فريق كبير ومشروع كبير جدا للتتويج بكل الألقاب. نعمل الآن وسنحاول أن نقدم موسما كبيرا وأن نهدي الجماهير الألقاب والنجاحات وأن نجعلهم يستمتعوا بكرة قدم جميلة".

حكيمي الذي سجل أول أهدافه مع باريس أمام تروا في الجولة الأولى للدوري الفرنسي قال: "سعيد بالهدف الذي سجلته وأتمنى أن أسجل المزيد بهذا القميص وأمام هذا الجمهور الرائع".

أفضل لاعب في اليورو الماضي جيانلويجي دوناروما قال: "سعيد جدا بالتواجد هنا، عشت لحظات رائعة في الصيف الماضي، انضمامي لهذا النادي الكبير شرف لي وأن ألعب بجوار هؤلاء اللاعبين الرائعين".

وقال فينالدوم: "لعبت هنا مرة ورأيت الأجواء، قبل الانضمام أعرف أن مع هذا الجمهور الرائع سيكون كل شيء ممكنا".

ويلعب باريس أمام ستراسبورج ضمن مباريات الأسبوع الثاني للدوري الفرنسي.