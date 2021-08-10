"كارير مود أصبح حقيقة والمستحيل صار ممكنا".. ميسي إلى سان جيرمان

في لعبة "فيفا" الشهيرة وفي طور "كاريير مود" يختار اللاعب أي ناد يحب اللعب به ومن ثم يبدأ في جلب أفضل اللاعبين ليصنع فريقا خارقا لا يمكن قهره.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

واليوم حول باريس سان جيرمان اللعبة إلى واقع فعلي.

ليونيل ميسي ينضم إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة رسميا.

وأعلن سان جيرمان ضمه للأسطورة الأرجنتينية في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع برشلونة بعقد يمتد لعامين مع إمكانية مده لعام آخر.

A new 💎 in Paris ! PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

ولم يشر بيان سان جيرمان لراتب ميسي وإن كانت التقارير الصحفية ذكرت أن ليونيل سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ35 مليون يورو بالإضافة للحوافز.

وأصبح ميسي هو خامس صفقات سان جيرمان الصيفية بعد كل من جيانلويجي دوناروما حارس المرمى وسيرجيو راموس وجورجينيو فينالدوم وأشرف حكيمي.

ونجح سان جيرمان في ضم أربعة لاعبين من الخمسة المذكورين مجانا وهم ميسي وفينالدوم وراموس ودوناروما.

والآن بات سان جيرمان يملك فريق الأحلام يكفي القول إن الهجوم وحده سيضم ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

وخلف ذلك الثلاثي المرعب سيتواجد ماركو فيراتي بطل يورو 2020 مع إيطاليا ويجاوره فينالدوم الذي تألق مع ليفربول، وخلفهما ماركينيوس وراموس، ثم الحارس الشاب دوناروما.

الصعب بات واقعا

في عام 2013 أجرى ناصر الخليفي مالك سان جيرمان حوارا مع شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية وسُئل خلاله عن كيف أصبح سهلا على ناديه ضم اللاعبين الكبار.

وأجاب "في البداية كان الأمر صعبا لكن الأن بات سهلا، اليوم لدينا زلاتان إبراهيموفيتش وديفيد بيكام وتياجو سيلفا".

وأردف "الأمر ليس صعبا كما كان عليه من قبل".

وسُئل مجددا هل أنت مولع بفكرة ضم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وأجاب ضاحكا "أعتقد أنه من الصعب ضم أي منهما خاصة أن كل منهما سعيد مع ناديه".

وبعد تسع سنوات من ذلك الحوار ما كان صعبا أصبح واقعا وميسي يرتدي قميص سان جيرمان.

ميسي هو من ناشئي برشلونة بعدما انضم للنادي عام 2003 وهو بعمر الـ16 عاما.

وشارك ميسي مع برشلونة في 778 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 672 هدفا وصنع 305 آخرين.

ويعد ميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة بفارق 440 هدفا عن الإسباني سيزار وردريجيز.

كما أنه أكثر من ارتدى قميص البلوجرانا بـ778 مباراة وبفارق 11 لقاء عن ملاحقه شابي هيرنانديز.

ويعد ميسي هو الهدف التاريخي لمباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بـ26 هدفا.

وتوج ميسي مع برشلونة بالدوري الإسباني 10 مرات، وكأس الملك سبع مرات، والسوبر الإسباني سبع مرات كذلك.

كما ظفر ميسي بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة أربع مرات، والسوبر الأوروبي ثلاث مرات، ومثله لكأس العالم للأندية.