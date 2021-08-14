سولشاير: هذه تعاليم فيرجسون.. ومنحنا بوجبا الحرية التي يحتاجها

أبدى النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد سعادته بافتتاحية الفريق القوية، بالفوز على ليدز يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في أولى جولات البريميرليج.

وقال سولشاير عقب المباراة لـ"بي تي سبورت":"يجب أن نقول للجميع عملا جيدا، من الجماهير إلى اللاعبين والجهاز الفني هذا الأسبوع، ولكنها مباراة واحدة. يجب أن نهنئ أنفسنا ونتذوق النصر، ولكن غدا سنعمل من جديد".

وأضاف "سير أليكس فيرجسون كان دائما ما يقول أننا يجب أن نستمتع ونعبر عن أنفسنا. يجب أن تستمتع بمزايا وضغط اللعب أمام 75 ألف متفرج في الملعب والملايين عبر الشاشات".

وتابع "نحن نعمل بصورة جيدة وكنت قلقا بشأن الحالة البدنية ولكن الأمور سارت بشكل جيد".

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وعن ميسون جرينوود قال:"الطريقة التي انطلق بها في الهدف الثاني أعجبتني كثيرا. هذا صار رجلا مقارنة بالفتى اليافع الذي انضم للفريق قبل عامين".

أما عن بول بوجبا الذي قدم مباراة قوية للغاية، قال سولشاير:"لدي علاقة مميزة مع بول منذ كان طفلا. اليوم كان يجب أن يخرج ويستمتع بنفسه وهذا ما طالبته به".

وأوضح "لقد منحناه حرية الحركة أينما أراد للحصول على الكرة، ولا يمكنني تذكر آخر مرة رأيت فيها شيئا مثلما قدمه، ولكنها جودة بول الحقيقية".

وعن المباراة أضاف المدرب النرويجي "بالنسبة لي كانت هذه هي الطريقة التي أحب رؤية فريقي بها، ليس فقط لأنها أمام غريم مثل ليدز ولكني أريد رؤيتهم يركضون للأمام ويخاطرون، واللياقة هي الفاصل في النهاية".

يذكر أن بول بوجبا صنع 4 أهداف في هذه المباراة، التي شهدت انتصار مانشستر يونايتد على الغريم ليدز بفارق 4 أهداف للمرة الثانية في موسمين.

ويخرج مانشستر يونايتد لمواجهة ساوثامبتون في ملعب سانت ميري ضمن مباريات الأسبوع الثاني للدوري الإنجليزي الممتاز.

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