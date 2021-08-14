برونو: سأسمع أطفالي وهم يقولون "الكرة عائدة إلى المنزل".. اليوم كان مثاليا السبت، 14 أغسطس 2021 - 17:11 كتب : FilGoal برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - ليدز مانشستر يونايتد ليدز يونايتد نرشح لكم أخر الأخبار تشالوباه: حلم الطفولة يتحقق.. لم أعرف أني سجلت سوى من صوت الجماهير 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي سولشاير: هذه تعاليم فيرجسون.. ومنحنا بوجبا الحرية التي يحتاجها 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي كالفيرت لوين: شعرت أنني طفل من جديد مع التسجيل أمام الجماهير 23 دقيقة | أوروبا توخيل: تشالوباه استحق أن يعيش يوما مثاليا.. وهذا تأثير لوكاكو على فيرنر 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي مباشر في الدوري – سيراميكا كليوباترا (0) - (0) غزل المحلة.. استمرار التعادل السلبي 52 دقيقة | الدوري المصري مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) - (0) الزمالك.. السيد يخرج مصابا 59 دقيقة | الدوري المصري لماذا حصل فاران على رقم 19 في مانشستر يونايتد؟ ساعة | الدوري الإنجليزي جرينوود: أصبح لدينا فريقا رائعا ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) - (0) الزمالك.. السيد يخرج مصابا مباشر الدوري الإنجليزي - نورويتش (0)-(1) ليفربول.. الشوط الثاني تشيلسي يفتتح موسمه بثلاثية ضد فييرا.. وانتصارات لـ برايتون وواتفورد وإيفرتون بمشاركة مرموش وإهداره لفرصة.. فولفسبورج يفوز في الجولة الأولى من الدوري الألماني إنذار شديد اللهجة.. يونايتد يبدأ الدوري بسحق ليدز بخماسية وبرونو فرنانديز هاتريك الأكثر مشاهدة 1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح أمس اليوم غدا الدوري المصري 0 وادي دجلة 0 الاتحاد السكندري انتهت الدوري المصري 4 سموحة 2 طلائع الجيش انتهت الدوري الإنجليزي 2 برينتفورد 0 أرسنال انتهت الدوري الألماني 1 مونشنجلادباخ 1 بايرن ميونيخ انتهت الدوري الفرنسي 1 لوريان 0 موناكو انتهت الدوري المصري 0 الإسماعيلي 0 الزمالك مباشر 45:0 الدوري المصري - الأهلي - إنبـي لم تبدأ 21:00 الدوري المصري 0 سيراميكا كليوباترا 0 غزل المحلة مباشر 44:13 الدوري الإنجليزي 0 نورويتش سيتي 1 ليفربول مباشر 11:30 الدوري الإنجليزي 3 تشيلسي 0 كريستال بالاس انتهت الدوري المصري - الإنتاج الحربي - مصر للمقاصة لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - توتنام هوتسبر - مانشستر سيتي لم تبدأ 17:30 الدوري الألماني - ماينتس 05 - لايبزج لم تبدأ 15:30 الدوري الألماني - كولن - هيرتا برلين لم تبدأ 17:30 الدوري الإسباني - برشلونة - ريال سوسيداد لم تبدأ 20:00 قد ينال إعجابك