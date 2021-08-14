توخيل: حاولنا ضم لوكاكو وهالاند وليفاندوفسكي معا هذا الصيف

"حاولنا ضم لوكاكو وهالاند وليفاندوفسكي".. هكذا مزح توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي بشأن صفقات الفريق اللندني في سوق الانتقالات الصيفية.

روميلو لوكاكو النادي : تشيلسي تشيلسي

تشيلسي ضم روميلو لوكاكو من إنتر مقابل 115 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي: "حاولنا ضم إرلينج هالاند وروميلو لوكاكو معا، وأردنا ضم روبرت ليفاندوفسكي كلاعب رقم 10 ليلعب خلفهما، لكن للأسف الإدارة لم تستمع لنا، لذلك علينا أن نكون سعداء بضم لوكاكو".

وأضاف "أهدرنا العديد من الفرص في سوق الانتقالات، ولذلك تراني غير سعيد وهذا سبب عدم سعادتي ولا أعلم كيف سأواصل".

🗣 "We tried both [Haaland + Lukaku] and wanted to have Lewandowski on the number ten behind, but unfortunately the board didn't listen." 😅 Thomas Tuchel jokes that he isn't happy with Chelsea's transfer business after missing out on Haaland, Lewandowski and Messi pic.twitter.com/QvleMNBv8B — Football Daily (@footballdaily) August 14, 2021

ويستعد تشيلسي بطل أوروبا والمتوج منذ أيام بلقب السوبر الأوروبي لبدء موسمه المحلي بلقاء كريستال بالاس.

ويغيب لوكاكو من المشاركة في أولى مباريات الفريق بمنافسات الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس، بسبب خضوعه المهاجم للعزل الصحي الوقائي، لدى وصوله من إيطاليا موطن فريقه السابق إنتر ميلان.

ولم يضم البلوز سوى لوكاكو، والحارس ماركوس بيتينيلي قادما من فولام في صفقة انتقال حر.