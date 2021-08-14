إكسبرس: توتنام يريد ضم باو توريس من فياريال.. واللاعب يرفض

السبت، 14 أغسطس 2021 - 10:52

كتب : عمر خالد

باو توريس

ما زال يعمل فريق توتنام الإنجليزي على تدعيم صفوف فريقه خاصة في خط الدفاع بعد صفقة اللاعب الأرجنتيني كريستيان روميرو.

ذكرت صحيفة "إكسبرس" الإنجليزية، أن توتنام قدم عرض لنادي فياريال الإسباني من أجل الحصول على خدمات اللاعب الإسباني باو توريس لتدعيم خط الدفاع.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية في تقريرها، أن توتنام قد تقدم بعرض بقيمة 40 مليون إسترليني، ووافق النادي الإسباني على العرض المقدم.

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وأوضح التقرير أن اللاعب نفسه رفض العرض والرحيل لتوتنام واللعب في الدوري الإنجليزي.

وكان فريق فياريال رفع الشرط الجزائي الخاص بـ باو توريس من 46.8 مليون يورو إلى 55.4 مليون يورو وذلك بعد وصوله لعدد معين من المباريات مع منتخب إسبانيا وفقا لعقده مع الغواصات.

وكان توريس خسر بطولة السوبر الأوروبي مع فريقه في المواجهة التي جمعت فياريال بتيشلسي الإنجليزي، حيث خسرت الغواصات بركلات الترجيح.

باو توريس فياريال توتنام
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