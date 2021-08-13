ليفربول يعلن تجديد عقد فان دايك حتى 2025‎‎

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 11:49

كتب : أحمد أباظة

فيرجيل فان دايك مع ليفربول أمام هيرتا برلين

وقال الريدز في بيان رسمي:"فيرجيل فان دايك وقع اليوم عقدا جديدا طويل الأمد مع نادي ليفربول لكرة القدم".

وأضاف "المدافع ربط مستقبله مع الريدز بتوقيع العقد في أنفيلد صباح الجمعة، ليضمن تمديد علاقته مع النادي والتي دامت لثلاثة أعوام ونصف".

وتلى الإعلان صور للمدافع الهولندي عبر حسابات ليفربول الرسمية، تظهر أن العقد تم تمديده حتى عام 2025، أي حتى يكمل اللاعب عامه الخامس والثلاثين.

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وقال فان دايك لموقع ليفربول الرسمي عقب التجديد: "هذا شيء أفخر به أنا وعائلتي. شعور رائع أن يستمر كل العمل الجاد الذي قدمناه هنا وأتطلع للمضي قدما نحو ما يحمله المستقبل مع ليفربول. أنا سعيد للغاية وأشعر بالفخر".

وأضاف "منذ اليوم الأول لانضمامي وأنا أشعر بتقدير كبير من الجماهير والزملاء والجهاز الفني، وأني بإمكاني أن أصبح قردا هاما في هذا النادي".

وتابع "كانت الأمور تسير بشكل جيد، ولكن للأسف الموسم الماضي كان للنسيان بالنسبة لي، وللتعلم أيضاً، ولكني استمتعت بوقتي هنا وسأواصل الاستمتاع به في الأعوام المقبلة".

وكان فان دايك قد تعرض للإصابة خلال ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون في نوفمبر الماضي ليغيب عن بقية الموسم، ويغيب أيضا عن منتخب هولندا في منافسات يورو 2020 المؤجلة من الصيف الماضي.

يذكر أن فان دايك البالغ من العمر 30 عاما انضم إلى ليفربول في يناير 2018 قادما من ساوثامبتون، ومنذ ذلك الوقت كان عاملا أساسيا في تحسن دفاعات الفريق وتتويجه بدوري أبطال أوروبا 2019 ثم لقب الدوري الإنجليزي عام 2020، والذي غاب قبلها لمدة 30 عاما.

ليفربول فان دايك
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