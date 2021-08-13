بمجموع الانتقالات.. لوكاكو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم‎‎

صفقة قياسية جعلت روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الجديد هو الأغلى في تاريخ البريميرليج، وأغلى الراحلين عن الدوري الإيطالي بعد تركه لصفوف إنتر ميلان.

روميلو لوكاكو النادي : تشيلسي

ولكن في الإطار ذاته، المهاجم البلجيكي بات أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بمجموع انتقالاته، حيث بلغت قيمة الصفقة 97.5 مليون جنيه استرليني (115 مليون يورو) بحسب تقرير “PA”.

بهذه العملية وصل مجموع انتقالات لوكاكو إلى 285 مليون جنيه استرليني، متخطياً البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الذي كان على صدارة القائمة.

أولى عمليات انتقال لوكاكو من أندرلخت البلجيكي إلى تشيلسي في 2011 كانت مقابل 13 مليون جنيه استرليني، تلتها 3 ملايين لإعارته إلى إيفرتون ثم انتقاله إلى نفس النادي بصورة نهائية في 2014 مقابل 28 مليون.

انتقاله إلى مانشستر يونايتد من إيفرتون كلف 75 مليون جنيه استرليني، ثم 68.3 مليون جنيه استرليني لرحيله عن يونايتد إلى إنتر، ليصل المجموع إلى 284.8 مليون جنيه استرليني.

قرابة 8.5 مليون جنيه استرليني فقط تفصله عن نيمار، الذي انتقل من سانتوس إلى برشلونة مقابل 75.7 مليون جنيه استرليني في 2013 ثم إلى باريس سان جيرمان في 2017 مقابل 200.6 مليون جنيه استرليني (222 مليون يورو) كأغلى صفقة واحدة في تاريخ اللعبة حتى الآن.

فقط لوكاكو ونيمار يتجاوزان حاجز 200 مليون جنيه استرليني في المجموع، حيث يقف بعدهم كريستيانو رونالدو بقرابة 2.5 مليون تحت خط الـ200، ليحتل المركز الثالث بصفقات انتقاله من سبورتينج لشبونة إلى مانشستر يونايتد ثم إلى ريال مدريد وأخيرا يوفنتوس.

الرابع هو ألفارو موراتا بـ6 عمليات انتقال مختلفة تصل في المجموعة إلى 164 مليون جنيه استرليني.

باستثناء نيمار، وثنائي برشلونة عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان، كل أفراد العشرة الأوائل في هذه القائمة قد مروا على الأقل بثلاث عمليات بيع، حيث تنقل نيمار مرتين فقط، مثله مثل ديمبلي الذي يحتل المركز الخامس من رين إلى دورتموند ثم البارسا، وجريزمان السادس الذي تنقل بين ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد وأخيراً البلوجرانا.

السابع هو صفقة كتالونية أخرى، فيليبي كوتينيو صانع الألعاب البرازيلي بقيمة إجمالية تصل إلى 141 مليون جنيه استرليني من 4 عمليات انتقال، وأخيراً أنخيل دي ماريا هو الثامن فوق زلاتان إبراهيموفيتش وجونزالو هيجوايين.

خارج حدود القائمة يأتي إيدين هازارد في المركز الحادي عشر، ولكنه غير مرشح لاعتلاء مركز متقدم في المستقبل، الخطر الحقيقي يأتي بعده مباشرة، فهو كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الوافد من موناكو مقابل 128.5 مليون جنيه استرليني، وإذا لم ينتقل لريال مدريد مجاناً في العام القادم وتمت الصفقة هذا العام، سيجد مقعده بين العشرة الأوائل بسرعة.