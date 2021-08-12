سكاي: دومفريز وصل لإنتر ميلان لإعلان الإنضمام الرسمي

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 21:23

كتب : عمر خالد

هولندا - أوكرانيا - يورو 2020 - دينزل دومفريز

ذكرت شبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي أن اللاعب الهولندي دينزل دومفريز وصل إلى مدينة ميلانو الإيطالية للانضمام لإنتر.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي بالشبكة الإيطالية إن دومفريز وصل من إيندهوفن للإنضمام لإنتر ميلان في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 12.5 مليون يورو إلى جانب الإضافات.

وأشار رومانو إلى أن الصفقة تمت وأنه يتبقى الكشف الطبي للاعب والإعلان الرسمي عن الصفقة.

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وكان الظهير الأيمن متعاقد مع نادي أيندهوفن الهولندي حتى يونيو 2023، لكنه أوضح مسبقا أنه يريد الرحيل وكان إنتر ميلان الإيطالي هو خياره الأول.

وكان دومفريز البالغ من العمر 25 عاما سجل هدفين وأربع تمريرات حاسمة في 23 مباراة دولية لهولندا، وأنه يكون بديلا فعليا عن أشرف حكيمي المتجه إلى باريس سان جيرمان.

دينزل دومفريز إنتر ميلان الدوري الإيطالي
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