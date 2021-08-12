مصدر من بيراميدز لـ في الجول: لم نتفاوض مع برايتون لضم بيرسي تاو

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 20:36

كتب : أحمد الخولي

بيرسي تاو - برايتون

نفى نادي بيراميدز ما تردد عن دخوله في مفاوضات مع برايتون لضم بيرسي تاو هدف الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

بيرسي تاو

النادي : برايتون

وقال مصدر مسؤول من بيراميدز –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس: "ما يتردد عن دخولنا في مفاوضات مع برايتون لضم بيرسي تاو لا أساس له من الصحة".

وواصل "عُرض علينا فكرة ضم اللاعب لكننا لم نتفاوض مع برايتون لأن القيمة المالية المطلوبة لضمه مرتفعة جدا".

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وأتم "لذلك فنحن خارج التنافس على ضم بيرسي تاو وجلبه للدوري المصري".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق توصل الأهلي لاتفاق مع برايتون ومع اللاعب لإتمام الصفقة. (طالع التفاصيل)

كما تحدث مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com وكشف كيفية سير المفاوضات مع الأهلي ودور مدرب الفريق بيتسو موسيماني في إقناع تاو في الانضمام للمارد الأحمر. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ27 عاما لم يخض مع برايتون سوى ست مباريات فقط، وينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل.

ومنذ انضمامه لبرايتون في عام 2018 من ماميلودي صنداونز انتقل بيرسي تاو معارا إلى رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي ومواطنيه كلوب بروج وأندرلخت.

يذكر أن بيرسي تاو لعب في صفوف صنداونز تحت قيادة موسيماني من 2016 لـ2018 وشارك معه في 102 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 27 آخرين

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