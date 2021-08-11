أثليتك: فاران يكمل الفحص الطبي.. وأمور صغيرة تفصله عن انضمامه رسميا لـ يونايتد

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 18:28

كتب : FilGoal

رافائيل فاران وبول بوجبا - البرتغال وفرنسا - يورو 2020

أتم رافائيل فاران الفحص الطبي له اليوم الأربعاء تمهيدا لإتمام انتقاله إلى مانشستر يونايتد وإعلان الصفقة بشكل رسمي.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن اللاعب الفرنسي أجرى الفحص الطبي على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يتم مناقشتها في الأوراق الخاصة بالصفقة قبل أن يتمكن يونايتد من الإعلان رسميا عن انضمامه اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا له رسميا.

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وأكد التقرير أنه ليس متوقعا الإعلان عن انضمام فاران رسميا اليوم.

وكان يونايتد أعلن قبل 16 يوما توصله لاتفاق مع ريال مدريد لضم فاران خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ولكن اضطر فاران للبقاء في الحجر لـ14 يوما تجنبا للإصابة بفيروس كورونا بالإضافة لانتظاره لبعض الوقت للحصول على تأشيرة دخول إنجلترا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ولم يتدرب فاران حتى الآن مع فريقه الجديد ومن المتوقع أن يكون بديلا في لقاء ليدز يونايتد السبت المقبل في أولى جولات الدوري الإنجليزي.

فاران مانشستر يونايتد
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