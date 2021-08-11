كلوب: لا نريد صفقات جديدة.. تجديد عقود اللاعبين الجيدين هو تحدي بالنسبة لنا

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن ناديه لن يعمل على ضم لاعبين جدد للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يجر ليفربول الصيف الجاري سوى صفقة وحيدة بجلب إبراهيما كوناتي من لايبزيج الألماني.

وقال كلوب في تصريحات لقناة "تي في 2" الدنماركية اليوم الأربعاء: "يجب أن تقوم بعمل تغييرات من فترة لأخرى لكن يجب أن يكون هناك مجال للقيام بذلك، نحن لا نريد المزيد من اللاعبين".

وواصل "لنحلل التشكيل، هل يجب أن نقوم بضم ظهير أو حارس جديد؟ لدينا العديد من اللاعبين الجيدين في تلك المراكز".

وتابع المدرب الألماني حديثه "في خط الوسط لدينا لاعبين من أصحاب الخبرات مثل تياجو ألكانتارا وفابينيو وجوردان هندرسون وأليكس تشامبرلين ونابي كيتا".

وتابع "بالإضافة أننا نمتلك لاعبين صغار مثل هارفي إليوت وكورتس جونز، وفي الهجوم لدينا ساديو ماني وروبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وديوجو جوتا وشيردان شاكيري وتاكومي مينامينو وديفوك أوريجي".

وواصل مدرب ليفربول حديثه "إن أردنا شراء لاعبين فعلينا إنفاق الكثير من الأموال، ولا يجب علينا ذلك الآن لأننا نمتلك اللاعبين بالفعل".

وأضاف "يجب أن نقوم بإجراء تغييرات من فترة لأخرى لكن يجب أن يكون هناك مجال لذلك، لا نريد لاعبين جدد، إن حدث شيء ما سنقوم بالأمر، لكن ليس منطقيا إضافة لاعبين جدد للفريق حاليا".

وأكمل "سوق الانتقالات أمر مثير، نحن حاولنا تجديد تعاقد اللاعبين الهامين في الفريق وهو أمر مازلنا نعمل عليه".

وشدد "بعض الأندية تتخذ مسارا مختلفا ومن الخارج ربما يكون الأمر مثيرا، لكن تجديد تعاقد اللاعبين الجيدين هو تحدي في حد ذاته في كرة القدم اليوم".

ويبدأ ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي السبت المقبل بملاقاة الصاعد حديثا نورويتش سيتي في ملعب كارو روود.