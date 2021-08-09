مؤتمر جريليش: لم أستطع رفض سيتي.. سألعب مع دي بروين وأفضل مدرب في العالم

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 18:55

كتب : FilGoal

جاك جريليش - مانشستر سيتي

شدد جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي الجديد أنه لم يفكر مرتين حين طلبه النادي للانضمام إليه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

جاك جريليش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقال الإنجليزي في مؤتمر صحفي:"الأيام الماضية كانت مجنونة، الانتقال لغرفة ملابس جديدة أمر لم أفعله من قبل. استمتعت بكل لحظة مع فريقي السابق".

وواصل "الكل في سيتي رحب بي وبعائلتي. انتقالي كان واحدا من أصعب القرارات، لكني لم أستطع رفض سيتي".

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واستمر "فرصة الفوز بألقاب، اللعب مع كيفن دي بروين، اللعب مع أفضل مدرب في العالم كان عاملا حاسما في الصفقة".

وأضاف "سعيد جدا بحصولي على القميص رقم 10، مسؤولية كبيرة بعد رحيل سيرخيو أجويرو، نعرف كم كان ناجحا مع النادي. هذا يعكس مدى تقدير النادي لي، أثق في قدرتي على حمل هذا القميص".

وأردف "أثق تماما في قدرتنا على الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. جوارديولا قادر على تحسين مستواي، سأستمع له يوميا، لا أطيق صبرا بداية العمل معه. مر يومان منذ انتقالي والطريقة التي يدرب بها اللاعبين رائعة. لم أصدق ما رأيته".

وانتقل جريليش لسيتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ وأغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك الجناح بديلا في لقاء الدرع الخيرية ضد ليستر سيتي يوم السبت وخسر بهدف.

ويستعد سيتي لمواجهة مضيفه توتنام يوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جريليش مانشستر سيتي
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