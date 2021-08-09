خبر في الجول – جلسة جديدة.. 48 ساعة حاسمة في انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

تدخل مفاوضات الأهلي وبرايتون الإنجليزي المرحلة الحاسمة من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن انتقال بيرسي تاو جناح الفريق الإنجليزي لنظيره المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اليوم الثلاثاء سيشهد اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس بين بيرسي تاو وأمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي ودان أشورث المدير الرياضي لبرايتون.

تلك الجلسة التفاوضية الأخيرة سيتحدد خلالها قيمة انتقال بيرسي تاو من برايتون إلى الأهلي.

ومن المنتظر أن يتخذ برايتون قراره غدا بشكل نهائي بقبول العرض من عدمه، لذا فإن الـ48 ساعة الجارية هي الحاسمة بالنسبة للأهلي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق إتمام الأهلي لاتفاقه مع بيرسي للانضمام إليه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

واتفق الأهلي مع اللاعب الجنوب إفريقي على التوقيع لثلاث سنوات. (طالع التفاصيل)

جاء ذلك بناء على رغبة من بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الذي يرغب في جلب لاعبه السابق في ماميلودي صنداونز.

وأعلن موسيماني في وقت لاحق في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" رغبته في ضم تاو مشبها إياه بليونيل ميسي. (طالع التفاصيل)

وغاب بيرسي تاو عن ودية فريقه ضد خيتافي وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com إن: "غياب تاو عن ودية برايتون ضد خيتافي لم يكن للإصابة أو عدم الجاهزية".

وأردف "غياب اللاعب كان بالاتفاق مع مدرب فريقه جراهام بوتر، نظرا لتركيز اللاعب على مفاوضاته الجارية مع الأهلي". (طالع التفاصيل)

صاحب الـ27 عاما لم يخض مع برايتون سوى ست مباريات فقط، وينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل.

ومنذ انضمامه لبرايتون في عام 2018 من ماميلودي صنداونز انتقل بيرسي تاو معارا إلى رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي ومواطنيه كلوب بروج وأندرلخت.

يذكر أن بيرسي تاو لعب في صفوف صنداونز تحت قيادة موسيماني من 2016 لـ2018 وشارك معه في 102 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 27 آخرين.