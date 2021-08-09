خبر في الجول – جلسة جديدة.. 48 ساعة حاسمة في انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 18:00

كتب : محمد عبد العظيم

بيرسي تاو - برايتون

تدخل مفاوضات الأهلي وبرايتون الإنجليزي المرحلة الحاسمة من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن انتقال بيرسي تاو جناح الفريق الإنجليزي لنظيره المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اليوم الثلاثاء سيشهد اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس بين بيرسي تاو وأمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي ودان أشورث المدير الرياضي لبرايتون.

تلك الجلسة التفاوضية الأخيرة سيتحدد خلالها قيمة انتقال بيرسي تاو من برايتون إلى الأهلي.

أخبار متعلقة
موسيماني: أرغب في التعاقد مع بيرسي تاو.. إنه يشبه ميسي خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع بيرسي تاو.. والكشف عن تفاصيل التعاقد في الجول يكشف – موقف الأهلي من بيرسي تاو ونجكوبو.. ولماذا اقترب ميكيسون من الانضمام موسيماني: مهتمون بـ بيرسي تاو.. والفوز بالدوري سيكون إنجازا مرموقا

ومن المنتظر أن يتخذ برايتون قراره غدا بشكل نهائي بقبول العرض من عدمه، لذا فإن الـ48 ساعة الجارية هي الحاسمة بالنسبة للأهلي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق إتمام الأهلي لاتفاقه مع بيرسي للانضمام إليه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

واتفق الأهلي مع اللاعب الجنوب إفريقي على التوقيع لثلاث سنوات. (طالع التفاصيل)

جاء ذلك بناء على رغبة من بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الذي يرغب في جلب لاعبه السابق في ماميلودي صنداونز.

وأعلن موسيماني في وقت لاحق في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" رغبته في ضم تاو مشبها إياه بليونيل ميسي. (طالع التفاصيل)

وغاب بيرسي تاو عن ودية فريقه ضد خيتافي وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com إن: "غياب تاو عن ودية برايتون ضد خيتافي لم يكن للإصابة أو عدم الجاهزية".

وأردف "غياب اللاعب كان بالاتفاق مع مدرب فريقه جراهام بوتر، نظرا لتركيز اللاعب على مفاوضاته الجارية مع الأهلي". (طالع التفاصيل)

صاحب الـ27 عاما لم يخض مع برايتون سوى ست مباريات فقط، وينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل.

ومنذ انضمامه لبرايتون في عام 2018 من ماميلودي صنداونز انتقل بيرسي تاو معارا إلى رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي ومواطنيه كلوب بروج وأندرلخت.

يذكر أن بيرسي تاو لعب في صفوف صنداونز تحت قيادة موسيماني من 2016 لـ2018 وشارك معه في 102 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 27 آخرين.

بيرسي تاو الأهلي برايتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر جريليش: لم أستطع رفض سيتي.. سألعب مع دي بروين وأفضل مدرب في العالم 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد رحيل ميسي.. كيف سيصبح تشكيل برشلونة في الموسم الجديد 21 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري - لقاء حاسم في التأهل للكونفدرالية.. إنبي (0) - (0) سموحة 22 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل في الدوري – إيبوكا وبيتر يقودان إنبي.. ومصطفى فتحي وعبد القادر في هجوم سموحة 52 دقيقة | الدوري المصري
أثلتيك: باريس قد يتخلى عن 10 لاعبين من أجل ميسي 53 دقيقة | ميركاتو
"على بايرن ضم ريبري إن لم يشتروا جناحا" ساعة | مصر
خبر في الجول – جلسة جديدة.. 48 ساعة حاسمة في انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي ساعة | الدوري المصري
مباراتان حاسمتان للتأهل للكونفدرالية.. بيراميدز وسموحة والاتحاد يترقبون ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 2 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 3 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه 4 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد
قد ينال إعجابك