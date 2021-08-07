مصدر مقرب من تاو يكشف لـ في الجول سبب غيابه عن ودية فريقه: التركيز على مفاوضات الأهلي

كشف مصدر مقرب من لاعب برايتون الإنجليزي ومنتخب جنوب إفريقيا، بيرسي تاو، سبب غيابه عن ودية فريقه ضد خيتافي الإسباني.

وغاب تاو عن خسارة فريقه من خيتافي 2-0 وديا، وشاهد المباراة من المدرجات.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "غياب تاو عن ودية برايتون ضد خيتافي لم يكن للإصابة أو عدم الجاهزية".

وأردف "غياب اللاعب كان بالاتفاق مع مدرب فريقه جراهام بوتر، نظرا لتركيز اللاعب على مفاوضاته الجارية مع الأهلي".

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن الأهلي قد أتم اتفاقه مع تاو على الانتقال للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي اتفق مع الجناح الجنوب إفريقي على بنود التعاقد الشخصية وعلى التوقيع على عقد يمتد لثلاث سنوات.

وقال مصدر مطلع على الصفقة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com في الوقت ذاته إن هناك تقارب كبير في وجهات النظر حدث بين الأهلي وبرايتون في آخر 48 ساعة ما سهل إتمام الصفقة.

وأردف المصدر "بيرسي تاو ضغط على برايتون من أجل إتمام الصفقة والانتقال إلى الأهلي".

وأتم "من المتوقع أن يوقع بيرسي تاو على تعاقده مع الأهلي خلال الأسبوع المقبل".

وقال مصدر آخر من الأهلي وطلب عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com إن موسيماني تواصل مع بيرسي تاو وأقنعه بالانضمام إليه في الأهلي.

وتابع "موسيماني أبلغ بيرسي تاو بأن اللعب في الأهلي لن يقلل من مسيرته خاصة وأنه مقبل على خوض السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية وهذا سيعيده للواجهة الإفريقية والعالمية مجددا".

وأتم "من المتوقع كذلك أن يكون بيرسي تاو ضمن الفئة الأولى في التعاقدات في الأهلي مثل علي معلول".

يأتي ذلك تأكيدا لما نشره FilGoal.com قبل ثلاثة أيام بأن بيرسي تاو هو أهم هدف لبيتسو موسيماني مدرب الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. (طالع التفاصيل)

وكان موسيماني أكد أمس الخميس بأنه مهتم بانضمام بيرسي تاو إلى صفوف الأهلي. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ27 عاما لم يخض مع برايتون سوى ست مباريات فقط، وينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل.

ومنذ انضمامه لبرايتون في عام 2018 من ماميلودي صنداونز انتقل بيرسي تاو معارا إلى رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي ومواطنيه كلوب بروج وأندرلخت.

يذكر أن بيرسي تاو لعب في صفوف صنداونز تحت قيادة موسيماني من 2016 لـ2018 وشارك معه في 102 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 27 آخرين.