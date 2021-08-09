موسيماني: أرغب في التعاقد مع بيرسي تاو.. إنه يشبه ميسي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي رغبته في التعاقد مع بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن اتفاق الأهلي مع برايتون على التعاقد مع بيرسي تاو (طالع التفاصيل)

وقال بيتسو موسيماني في بث مباشر عبر موقع التواصل الإجتماعي انستاجرام: "بيرسي تاو يجب أن يلعب كرة القدم، عليه أن يقرر إذا ما أراد فعل ذلك ولكن في البداية يجب أن ننظر إلى الجانب المالي أيضا".

وأضاف "عليه أن يظهر للناس ما لديه، تاو عمره 28 عامل الآن. قد يتحدث البعض عن كون مكانته انخفضت إذا انتقل للأهلي ولكنه لا يلعب في المكان الذي يتواجد به الآن".

وتابع "أريد أن يأتي بيرسي تاو للأهلي نعم، أي مدرب في إفريقيا سيتمنى الحصول على تاو. يجب أن يأتي ويلعب مع النادي الذي لعب كأس العالم للأندية وواجه بايرن ميونخ".

وأتم "إنه مثل ميسي، لديه الكثير ليظهره لك في كل أسبوع، لذلك يجب أن نمنحه الفرصة ليظهر ذلك. أريد التعاقد مع بيرسي تاو إذا وافق برايتون على بيعه وإذا استطعنا دفع راتبه".

تاو لم يشارك مع برايتون إلا في ست مباريات رسمية وخرج معارا في ثلاث مناسبات إلى بلجيكا مع رويال يونيون وكلوب بروج وأندرلخت على الترتيب.

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