في الجول يكشف – موقف الأهلي من بيرسي تاو ونجكوبو.. ولماذا اقترب ميكيسون من الانضمام

هل تحدث الأهلي مع بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي؟ لماذا اقترب المارد الأحمر من إتمام تفاوضه مع لويس ميكيسون جناح سيمبا التنزاني؟

بيرسي تاو النادي : برايتون الأهلي

في وقت سابق كشف FilGoal.com أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يفضل ضم نجكوبو على ميكيسون جناح سيمبا. (طالع التفاصيل)

لكن علم FilGoal.com بعد ذلك أن الأهلي توصل لاتفاق مع جناح سيمبا على الانضمام له بعقد يمتد لعام 2025 مقابل 900 ألف دولار. (طالع التفاصيل)

وشهدت القصة تطورات عديدة في الأيام والساعات الأخيرة.

موقف بيرسي تاو

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي سأل بيرسي تاو عن رغبته في الانضمام لصفوفه ورحب اللاعب بالفكرة.

وفور عرض الفكرة على موسيماني أبدى المدير الفني للأهلي موافقته على ضم بيرسي تاو وجعله هدفه الأول في سوق الانتقالات على نجكوبو هدفه الثاني وميكيسون الهدف الثالث له في الانتقالات.

وترك موسيماني الأمر في النهاية في يد إدارة الأهلي فيما يخص التفاوض والأمور المادية.

لكن طلب بيرسي تاو أولا من مسؤولي الأهلي معرفة موقفه من المشاركة مع برايتون في الموسم الجديد في ظل إعارته كل موسم لناد مختلف منذ انضمامه إليه قادما من ماميلودي صنداونز في عام 2018.

صاحب الـ27 عاما لم يخض مع برايتون سوى ست مباريات فقط، وينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل.

في الوقت ذاته طلب بيرسي تاو من مسؤولي الأهلي معرفة راتبه المتوقع في ظل حصوله على راتب كبير في أوروبا ووجود أكثر من عرض لضمه من أندية أخرى هناك.

حسنا يظل السؤال لماذا أتم الأهلي تفاوضه مع ميكيسون؟

موقف ميكيسون ونجكوبو

حسبما علم FilGoal.com من مصدر مسؤول في الأهلي فإن التفاوض مع جناح سيمبا كان أسهل نظرا للطلبات المادية المعقولة مقارنة بما سيطلبه كايزر تشيفز للتخلي عن نجكوبو.

ولا يرغب الأهلي في إنفاق الكثير من الأموال على ضم لاعب واحد خلال الانتقالات في ظل تأثره بالأزمة المالية التي طالت جميع الأندية بسبب جائحة كورونا.

لذا يظل موقف نجكوبو جناح كايزر تشيفز معلقا لحين معرفة طلبات النادي الجنوب إفريقي المادية.

حسنا فما هو الموقف حتى الآن؟

يفكر الأهلي في إقناع برايتون بتخفيض طلباته المادية لضم بيرسي تاو ويجعل الفارق يميل لكفة راتب اللاعب الجنوب إفريقي لينتقل إليه.

ولكن إن لم يحدث ذلك فيفكر الأهلي في الانتظار حتى شهر يناير المقبل لضم اللاعب إما بمقابل مادي منخفض لتبقي ستة أشهر في تعاقده، أو توقيع عقد معه لينضم مجانا في الصيف المقبل.

ولكن ذلك بشكل كبير لن يمنع الأهلي من إتمام التعاقد مع ميكيسون وانضمامه للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن بيرسي تاو لعب في صفوف صنداونز تحت قيادة موسيماني من 2016 لـ2018 وشارك معه في 102 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 27 آخرين.