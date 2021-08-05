موسيماني: مهتمون بـ بيرسي تاو.. والفوز بالدوري سيكون إنجازا مرموقا

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن ناديه مهتم بالفعل بفكرة ضم الجناح الجنوب إفريقي بيرسي تاو من صفوف برايتون الإنجليزي.

وتحدث موسيماني لإذاعة " ukhozi_fm" الجنوب إفريقية اليوم الخميس قائلا: "هناك إمكانية لضم بيرسي تاو ولكننا لم نقم بذلك بعد".

وواصل "قلت هناك لاعب أنا معجب به، لكن أهم اللاعبين من الصعب ضمهم فكل الأندية تريدهم".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق موقف الأهلي من بيرسي تاو. (طالع التفاصيل)

وعن الفوز أمس الأربعاء على وادي دجلة في الدوري بهدفين لهدف في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري قال: "أنا سعيد بهذا الانتصار فهناك الكثير من الضغط علينا ولكن فريقي حاول وعلينا الفوز باللقب إنه هام جدا لنا".

وأكمل "الأمر صعب لأنه من المتوقع أن تفوز بالدوري ولكنني أتيت من بيئة تعودت فيها على الضغط، والفوز بالدوري سيكون إنجازا مرموقا بالنسبة لي".

وأردف موسيماني "أنا الآن فقط أبحث عن طريقة لأدرب بها اللاعبين تناسبنا جميعا، والفوز بالدوري سيكون من أكثر الكؤوس المرموقة التي فزت بها على الإطلاق".

وعن خلافاته مع ناديه السابق ماميلودي صنداونز قال: "يجب أن نسامح وننسى، صنداونز دعمني كثيرا وما حدث أصبح من الماضي ولدي ذكريات جيدة مع الفريق".

وأتم "هناك من يريد أن يحدث أزمة بيننا ولكن لا يجب أن ننسى عملنا هناك ومن أين أتينا".