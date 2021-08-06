تشيلسي يقترب من لوكاكو.. ووكيله: ستسمعون أسبابنا في النهاية‎‎

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 10:43

كتب : أحمد أباظة

روميلو لوكاكو - إنتر

لا تزال صفقة انتقال روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي إلى تشيلسي الإنجليزي تثير العديد من ردود الأفعال الغاضبة بين جماهير النيراتزوري، بالتزامن مع الموقف الحرج الذي تواجهه إدارة النادي.

وقام العديد من الجماهير بمطالبة لوكاكو بالبقاء في صفوف الفريق، كما طالت موجة الغضب وكيله فيديريكو باستوريلو، الذي تعرض للسب عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

أحد الجماهير اعتذر للوكيل عن هذه الإهانات، فرد عليه قائلاً: "أشكرك على هذه الكلمات. ستسمعوا أسبابنا قريباً، أياً كان ما سيحدث في النهاية".

وتؤكد صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية وشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن تشيلسي يستعد لرفع عرضه من أجل لوكاكو إلى 120 مليون بالإضافة إلى لاعب إضافي، ولن يكون الظهير ماركوس ألونسو كما تناولت التقارير السابقة.

وتفيد التقارير أن إنتر بات مستعداً لقبول 130 مليون يورو للتخلي عن نجمه البلجيكي، الذي قاده للتتويج بلقب الدوري الإيطالي وكسر حقبة احتكار يوفنتوس التي دامت لتسعة مواسم متتالية.

على الجانب الآخر بات لوكاكو مستعداً للرحيل والعودة إلى ناديه السابق الذي باعه في 2014 إلى إيفرتون مقابل 28 مليون جنيه استرليني، وذلك لمساعدة إنتر على تخطي أزمته الاقتصادية الحالية.

ومن المنتظر أن تتم مفاوضات هاتفية بين الناديين صباح الجمعة، لتحديد مصير المهاجم الذي رفضت إدارة النادي من قبل كل العروض الموجهة إليه، مكتفية ببيع أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان.

لوكاكو إنتر ميلان تشيلسي
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