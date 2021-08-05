أولمبياد طوكيو 2020 - مصر أمام إسبانيا على البرونزية.. والدنمارك تكرر نهائي ريو 2016 وتواجه فرنسا

سيتكرر نهائي أولمبياد ريو 2016 في طوكيو 2020 مرة أخرى، الدنمارك تضرب موعدا ناريا مع فرنسا في نهائي منافسات كرة اليد رجال.

وسيلتقي منتخب مصر مع إسبانيا في مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية، يوم السبت المقبل. (تعرف على موعد المباراة)

الدنمارك فازت على إسبانيا في مباراة ماراثونية بنتيجة 27-23.

فرنسا التي تأهلت للنهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد التفوق على مصر 27-23. (طالع التفاصيل)

في نهائي ريو تفوقت الدنمارك وخطفت الذهبية من فرنسا بطلة الأولمبياد حينها مرتين متتاليتين، بالفوز 28-26.

الشوط الأول انتهى بتفوق الدنمارك بطل العالم بنتيجة 14-10.

وفي الشوط الثاني تألق المنتخب الإسباني وحاول تقليص الفارق والعودة من جديد ورغم تالق بيريز مورينو إلا أن الفيكنج عرفوا كيفية الفوز.

مورينو تصدى لـ 12 تسديدة من 36 على مرمى بنسبة نجاح 33% ضد الدنمارك.

بينما تصدى نيكلاس لاندين حارس الدنمارك لـ 12 كرة من 32 تصوبية على مرماه بدقة نجاح 38%.

وكان ميكيل هانسن نجم الدنمارك قد تألق فسجل 12 هدفا من 16 تسديدة على مرمى اللاروخا، كأكثر لاعبي المنتخبين تسجيلا في المباراة.