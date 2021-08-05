أولمبياد طوكيو 2020 - موعد مباراة منتخب اليد على الميدالية البرونزية

خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام فرنسا في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويلعب منتخب مصر أمام الخاسر من مواجهة الدنمارك وإسبانيا في تمام العاشرة من صباح السبت.

وقدّم رجال كرة اليد مباراة كبيرة أمام فرنسا رغم الخسارة 27-23 في نصف النهائي.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل 13-13 بين الفريقين.

ودخل منتخب مصر لكرة اليد في المباراة سريعا بالتقدم 5-1 قبل أن تعود فرنسا بسبب خبراتها.

وفي النصف الأخير من الشوط الثاني تراجع أداء المنتخب المصري مع تفوق جيرارد حارس المرمى الفرنسي.

وتقام مواجهة الدنمارك وإسبانيا في الثانية من عصر اليوم الخميس لتحديد المتأهل للنهائي ومنافس مصر على البرونزية.

وكان نهائي النسخة الماضية من الأولمبياد بين فرنسا والدنمارك في ريو 2016.

ووصل منتخب فرنسا لنهائي الأولمبياد للمرة الرابعة على التوالي إذ يتواجد منذ بكين 2008 إلى طوكيو 2020.

وحصد الديوك الفرنسية الميدالية الذهبية مرتين قبل أن تحصد الدنمارك ذهبية ريو 2016.