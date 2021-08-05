أحمد الأحمر: نشعر بخيبة أمل لأننا نرى أنفسنا في مكانة أبعد.. وسنحاول تحقيق الميدالية

أوضح أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لكرة اليد أنهم شعروا بخيبة أمل عقب الخسارة من فرنسا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

مصر خسرت من فرنسا بنتيجة 27-23، والحلم لم ينته، الفراعنة أمامهم مباراة على الميدالية البرونزية. (طالع التفاصيل)

وقال الأحمر عقب المباراة عبر بي إن سبورتس: "نشعر بخيبة أمل لأننا كنا نسير في طريق جيد ومستوانا سار بشكل تصاعدي وقدمنا نتائج كبيرة مع فرق أوروبا".

وأضاف "لم يكن لدينا توفيق في المباراة خاصة مع تألق حارس فرنسا".

وواصل "بعد المباراة تحدثنا سويا وسنحاول تحقيق ميدالية برونزية في المباراة المقبلة".

وتابع "سنحاول الخروج من أجواء المباراة، لأنه لأول مرة نصل للمربع الذهبي وهذا في حد ذاته إنجاز".

وأكمل "نشعر بالحزن لأننا نرى أنفسنا في مكانة أبعد من تلك ونعلم قدراتنا".

وأتم "لا نريد خسارة كل شيء وسنسعى لتحقيق الميدالية".









































وسينتظر المنتخب المصري الخاسر من مباراة إسبانيا والدنمارك في نصف النهائي الثاني لمعرفة هوية منافسه على البرونزية. (تعرف على موعد المباراة)

ولا زال أمام الفراعنة فرصة حصد ميدالية ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يحقق ميدالية في تاريخ الأولمبياد.

ووصلت فرنسا للنهائي الرابع على التوالي أولمبيا بعدما فازت بذهبية بكين 2008 ولندن 2012 وخسرت نهائي ريو 2016 أمام الدنمارك.

ولم يستطع الفراعنة تحقيق الفوز على فرنسا في الأولمبياد، إذ خسروا للمرة الرابعة، بعد برشلونة 1992 وأتلانتا 1996 وأثينا 2004.

الآن التركيز كله ينصب على مباراة البرونزية.. فلننهض يا رجال.