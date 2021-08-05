الرجاء لـ في الجول: اتفقنا مع العين على انتقال رحيمي.. وهل طلب الأهلي ضم اللاعب؟

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 01:43

كتب : محمد عبد العظيم

سفيان رحيمي

اتفق نادي الرجاء المغربي مع نظيره العين الإماراتي على انتقال لاعبه سفيان رحيمي بشكل نهائي.

وقال مصدر من نادي الرجاء -طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "نعمل حاليا على إتمام كافة الأمور في صفقة انتقال سفيان رحيمي للعين الإماراتي بعد الاتفاق مع على بيع اللاعب مقابل ٣ مليون دولار".

وأضاف "عقد اللاعب سيكون لمدة أربعة مواسم بعد اتفاق اللاعب مع العين على الشروط الشخصية".

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وتابع "يتبقى بعد التفاصيل البسيطة لينتقل اللاعب بشكل رسمي".

وكانت قناة "الرياضية" المغربية قد كشفت وجود عرض من العين الإماراتي لضم رحيمي الذي يعد هدفا للأهلي. (طالع التفاصيل)

وأتم "عرض العين كان مناسبا لطلبات النادي وهو الوحيد الذي تواصل معنا بشكل رسمي وجاد لضم رحيمي".

مصدر من الرجاء كان قد كشف في وقت سابق لـFilGoal.com حقيقة مفاوضات الأهلي لضم اللاعب وعرض العين الإماراتي. (طالع التفاصيل)

رحيمي (25 عاما) خاض 43 مباراة الموسم الماضي سجل 18 هدفا وصنع 17 في جميع المسابقات.

الرجاء المغربي الأهلي العين الإماراتي سفيان رحيمي
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