تقرير مغربي: شرط وحيد يفصل سفيان رحيمي من الانضمام لـ العين الإماراتي

يفصل شرط وحيد انضمام سفيان رحيمي جناح الرجاء المغربي من الانتقال لصفوف العين الإماراتي.

وكشفت قناة "الرياضية" المغربية عن اقتراب اللاعب الذي ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الأهلي إلى الفريق الإماراتي.

وأوضحت الشبكة عبر حسابها على "تويتر" أن مصدر من النادي الإماراتي أخبرهم فأن الفريقين قريبين من التوصل لاتفاق.

ويرغب الرجاء في الإبقاء على لاعبه لخوض نهائي البطولة العربية ضد اتحاد جدة السعودي، فيما يفضل النادي الإماراتي ضم اللاعب بشكل مباشر.

#SoufianeRahimi move to @alainfcae 🇦🇪 is set to reach its conclusion soon. Meanwhile @RCAofficiel prefers to keep the player for the the Arab Mohammed VI final, #Alain demands an immediate transfer of the player (source from @alainfcae told @arryadiatv) pic.twitter.com/JyYrxWouCX — Arryadia TV (@arryadiatv) July 21, 2021

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد علق في وقت سابق عن إمكانية انضمام جناح المغرب لصفوف فريقه قائلا: "سفيان رحيمي لاعب جيد وتم ترشيحه لنا ونحن ندرس موقفه في الوقت الحالي".

وأضاف "نحاول الحصول على الكثير من الانطباعات عنه أولا لمعرفة هل إذا كان مناسبا للأهلي أم لا".

وأكمل "لكن هذه الفترة ليست للحديث عن الصفقات وبالتأكيد هو لاعب جيد وشاهدناه جميعا في بطولة الكونفدرالية".

وأتم تصريحاته "الفترة الحالية هي فترة عمل وكلاء اللاعبين ويتم عرض الكثير من اللاعبين علينا ويجب أن نركز جيدا قبل اختيار أي لاعب".

وفاز المغربي سفيان رحيمي مع الرجاء بلقب الكونفدرالية الإفريقية قبل عدة أيام.

صاحب الـ 24 عاما، يلعب على الجناحين الأيسر والأيمن، ويقدم موسما رائعا رفقة الرجاء.

وفاز رحيمي الابن البار للرجاء حيث لم يلعب لغيره، لقب دوري محلي، ولقب الكونفدرالية، والسوبر الإفريقي، مع فريقه.

كما حصد كأس أمم إفريقيا للمحليين رفقة أسود الأطلس محققا جائزتي أفضل لاعب في البطولة والهداف.