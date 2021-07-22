مصدر من الرجاء يكشف لـ في الجول حقيقة العروض الإماراتية لـ رحيمي ومالانجو

الخميس، 22 يوليه 2021 - 13:35

كتب : محمد عبد العظيم

بن مالانجو - سفيان رحيمي - الرجاء

كشف مصدر في نادي الرجاء المغربي وجود عروض لثنائي الفريق سفيان رحيمي والكونغولي بن مالانجو.

سفيان رحيمي

النادي : الرجاء البيضاوي

بن مالانجو

النادي : الرجاء البيضاوي

الرجاء البيضاوي

وكانت قناة "الرياضية" المغربية قد كشفت وجود عرض من العين الإماراتي لضم رحيمي الذي يعد هدفا للأهلي. (طالع التفاصيل)

فيما ارتبط اسم بن مالانجو بالانضمام لصفوف الزمالك. (طالع التفاصيل)

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وقال مصدر من نادي الرجاء المغربي لـ FilGoal.com: "بن مالانجو لديه عرض جديد قوي من الشارقة الإماراتي ونناقشه في الوقت الحالي".

وأضاف بخصوص اللاعب الكونغولي: "عرض الشارقة يفوق عرض العين والمفاوضات متقدمة لكن لا يوجد شيء محسوم حتى الآن".

وأردف عن سفيان رحيمي: "لديه عرض من العين، وهو النادي الوحيد الذي يتفاوض معنا بشأنه حاليا".

وأتم "ننتظر نهاية الدوري لحسم مستقبل اللاعبان في ظل العروض القوية".

الثنائي قاد الرجاء للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب شبيبة القبائل، إذ سجل كلاهما ثنائية الفريق المغربي في النهائي.

رحيمي (25 عاما) خاض 43 مباراة الموسم الجاري سجل 18 هدفا وصنع 17 في جميع المسابقات.

مالانجو (27 عاما) خاض 41 مباراة الموسم الجاري وسجل 24 هدفا وصنع 4 في جميع المسابقات.

الرجاء المغربي بن مالانجو سفيان رحيمي
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