الصفقة الرابعة - سكاي: أرسنال مهتم بالتعاقد مع جيمس ماديسون ولكن

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 17:35

كتب : محمود ضياء

ماديسون - ليستر سيتي

كشفت شبكة "سكاي سبورت" الإخبارية عن اهتمام كبير من أرسنال بالتعاقد مع جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي.

وبحسب "سكاي"، فإن ماديسون متفتح على فكرة الانتقال لأرسنال الصيف الحالي.

لن تكون الصفقة سهلة على أرسنال مع تقييم ليستر سيتي للاعب بـ70 مليون جنيه إسترليني.

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ويسعى أرسنال لتقديم مبلغ من المال مع أحد اللاعبين لتسهيل الصفقة ولكن الأمر معتمد على موافقة ليستر سيتي.

الثلاثي جو ويلوك وميتلاند نايلز وإدوارد نيكيتاه سيتم عرضهم على ليستر سيتي لاختيار أحدهم.

دفع أرسنال للمبلغ كاملا دون إقحام لاعب في الصفقة سيكون صعبا ولكنه غير مستحيل فمن المتوقع أن يحصل النادي اللندني على بعض الأموال من بيع اللاعبين.

يتبقى ثلاثة مواسم في عقد ماديسون مع ليستر سيتي، ومدرب الفريق براندن رودجرز صرح في أكثر من مناسبة عن عدم اضطرار النادي لبيع أيا من لاعبيه.

ماديسون شارك في 42 مباراة مع ليستر سيتي الموسم الماضي في جميع المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 11 آخرين.

جيمس ماديسون أرسنال ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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