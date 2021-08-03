سكاي: تم الاتفاق.. روميرو إلى توتنام وديميرال إلى أتالانتا‎‎

أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن توتنام هوتسبر الإنجليزي قد توصل لاتفاق من أجل التعاقد مع الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع أتالانتا الإيطالي.

وأفادت العديد من التقارير أمس الأحد أن توتنام قد جهز عرضاً مقنعاً ونهائياً لإنهاء الصفقة مع أتالانتا، لتصدر الأنباء اليوم معلنة موافقة أتالانتا على العرض ونجاح النادي اللندني في تدعيم أحد أهم مراكزه.

ورفع توتنام عرضه إلى 42.7 مليون جنيه استرليني (50 مليون يورو) كقيمة أساسية للصفقة، تصل إلى 47 مليون جنيه استرليني (55 مليون يورو) بالإضافات.

وسيطير روميرو البالغ من العمر 23 عاماً إلى العاصمة الإنجليزية لندن في غضون 24 ساعة، وذلك لإتمام الانتقال بإجراء الكشف الطبي والموافقة على الشروط الشخصية لعقده الذي سيمتد لخمسة أعوام.

ولعب المدافع الأرجنتيني الدولي 42 مباراة في الموسم الماضي بقميص ناديه أتالانتا، الذي احتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي ونال فضية كأس إيطاليا.

على الناحية الأخرى وعلى عهدة سكاي أيضاً، حسم أتالانتا مسألة تعويض روميرو، باتفاق مع يوفنتوس لضم مدافعه التركي الدولي ميريح ديميرال على سبيل الإعارة، تماماً كما استقدم روميرو من البيانكونيري قبل تفعيل شرط الشراء مقابل 18 مليون يورو.

هذا لم يكن الاتفاق الوحيد بين توتنام وأتالانتا في سوق الصيف، حيث تعاقد السبرز مع الحارس بييرلويجي جوليني على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية تحويل الصفقة إلى انتقال نهائي.

يذكر أن روميرو توج مع منتخب الأرجنتين الشهر الماضي ببطولة كوبا أمريكا 2021 على حساب البرازيل صاحب الأرض في النهائي، لأول مرة منذ عام 1993.