أولمبياد طوكيو – بولندا تمنح عداءة بيلاروسيا تأشيرة إنسانية

قررت بولندا منح العداءة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا تأشيرة إنسانية عقب إجبارها على الانسحاب من أولمبياد طوكيو 2020.

وكان المسؤولين عن بعثة بيلاروسيا في طوكيو قرروا ترحيل العداءة كريستينا تيمانوفسكايا إلى البلاد بعدما خرجت بتصريحات هاجمتهم خلالها. (القصة الكاملة من هنا)

وصرّح أرسيني زدانيفيتش زوج تيمانوفسكايا قائلا لوكالة "فرانس برس": "الخطة في الوقت الحالي هي أنها على الأرجح ستذهب إلى بولندا".

وأوضح أنه غادر بيلاروسيا إلى أوكرانيا بسبب الخلاف بين زوجته والسلطات البيلاروسية، وقال: "أعتقد أننا في بيلاروسيا لن نكون بأمان، أنا في الأراضي الأوكرانية، وأخطط للقاء زوجتي".

وعرضت بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا استضافة العداءة البيلاروسية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن كريستينا رفضت الترحيل ولم تغادر مطار طوكيو إلى بيلاروسيا.

لتستمر رفقة رجال الأمن والشرطة في مطار طوكيو، لتغادر الرحلة من اليابان إلى بيلاروسيا دون أن تستقل كريستينا الطائرة.

وكتبت اللجنة الأولمبية الدولية عبر تويتر: "كريستينا أخبرتنا أنها الآن بأمان وهي الآن مع الشرطة اليابانية".

على جانب آخر ذكرت وكالة أنباء "رويترز" سابقا نقلا عن مؤسسة التضامن الرياضي البيلاروسية أن كريستينا تنوي طلب اللجوء السياسي في ألمانيا أو النمسا خوفا من اعتقالها فور عودتها إلى بيلاروسيا

وقبل ذلك بقليل، قال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية لوكالة فرانس برس إن اللجنة "طلبت توضيحات من اللجنة الأولمبية الوطنية البيلاروسية".