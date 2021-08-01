أولمبياد طوكيو 2020 - ترحيل عداءة بيلاروسية بسبب هجوم على مسؤولي بلادها

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 19:35

كتب : FilGoal

العداءة كريستينا تيمانوفسكايا - بيلاروسيا

قررت بعثة بيلاروسيا الرياضية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ترحيل العداءة كريستينا تيمانوفسكايا من اليابان.

وجاء ذلك بعدما أدلت العداءة بتصريحات ضد مسؤولي بلادها الرياضيين المصاحبين للبعثة في طوكيو.

ووصفت كريستينا مسؤولي بعثة بيلاروسيا بأنهم "استبداديين" في وقت سابق.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح الاثنين.. المصارعة و5 ألعاب أخرى أولمبياد طوكيو 2020- تغيير موعد مباراة يد مصر وألمانيا في ربع النهائي أولمبياد طوكيو 2020 - خليفة بولت.. أسرع رجل في العالم إيطالي الجنسية

ما أدى إلى اتخاذ المسؤولين عن البعثة قرارا بترحيلها فورا إلى بيلاروسيا رغما عنها وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المستقلة في بيلاروسيا.

لكن اللجنة الأولمبية في بيلاروسيا ذكرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أن ترحيل العداءة جاء بعد خضوعها لفحص طبي وأن حالتها النفسية والعاطفية سيئة ولذلك لن تستطيع المشاركة في الأولمبياد.

وردت كريستينا على هذه التصريحات ووصفتها بالكذب عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وفي تصريحات لإذاعة "يورو راديو" قالت العداءة البيلاروسية: "مسؤولي البعثة طلبوا مني أن أحزم أغراضي وحقائبي وأعود إلى البلاد".

وظهرت صور العداءة في المطار أثناء ترحيلها رغما عنها وعلى عكس رغبتها بالاستمرار في طوكيو والمشاركة في الأولمبياد.

وكانت العداءة كريستينا تيمانوفسكايا تستعد لخوض تصفيات سباق 200 متر عدو غدا الإثنين.

أولمبياد طوكيو 2020 العداءة كريستينا تيمانوفسكايا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أسوان يعلن شفاء مدربه من فيروس كورونا 26 دقيقة | مصر
للموسم الثاني على التوالي.. الجمهور يختار هدف أفشة الأفضل في دوري الأبطال 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أولمبياد طوكيو 2020 - عداءة بيلاروسيا تعتزم طلب اللجوء السياسي خوفا من اعتقالها 51 دقيقة | طوكيو 2020
هداف مصر التاريخي.. تفاصيل 90 هدفا لـ أحمد الأحمر في الأولمبياد 59 دقيقة | طوكيو 2020
مران الزمالك - انتظام حازم إمام.. وكارتيرون للاعبين: أمامنا 7 نهائيات ساعة | مصر
سلة - مصر تفقد تقدمها لتخسر نهائي كأس الملك أمام الأردن ساعة | رياضات أخرى
مباشر السوبر الفرنسي - ليل (1)-(0) سان جيرمان.. عدم احتساب هدف التعادل ساعة | الدوري الفرنسي
أولمبياد طوكيو 2020 - صداقة معتز برشم التي أعادت تامبيري للحياة ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 4 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة
قد ينال إعجابك