أولمبياد طوكيو 2020 - ترحيل عداءة بيلاروسية بسبب هجوم على مسؤولي بلادها

قررت بعثة بيلاروسيا الرياضية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ترحيل العداءة كريستينا تيمانوفسكايا من اليابان.

وجاء ذلك بعدما أدلت العداءة بتصريحات ضد مسؤولي بلادها الرياضيين المصاحبين للبعثة في طوكيو.

ووصفت كريستينا مسؤولي بعثة بيلاروسيا بأنهم "استبداديين" في وقت سابق.

ما أدى إلى اتخاذ المسؤولين عن البعثة قرارا بترحيلها فورا إلى بيلاروسيا رغما عنها وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المستقلة في بيلاروسيا.

لكن اللجنة الأولمبية في بيلاروسيا ذكرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أن ترحيل العداءة جاء بعد خضوعها لفحص طبي وأن حالتها النفسية والعاطفية سيئة ولذلك لن تستطيع المشاركة في الأولمبياد.

وردت كريستينا على هذه التصريحات ووصفتها بالكذب عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وفي تصريحات لإذاعة "يورو راديو" قالت العداءة البيلاروسية: "مسؤولي البعثة طلبوا مني أن أحزم أغراضي وحقائبي وأعود إلى البلاد".

وظهرت صور العداءة في المطار أثناء ترحيلها رغما عنها وعلى عكس رغبتها بالاستمرار في طوكيو والمشاركة في الأولمبياد.

وكانت العداءة كريستينا تيمانوفسكايا تستعد لخوض تصفيات سباق 200 متر عدو غدا الإثنين.

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