رومانو: مانشستر يونايتد خارج سباق التعاقد مع كين‎‎

أكد فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي والموثوق في أخبار الانتقالات، أن مانشستر يونايتد ليس مهتما بالتعاقد مع هاري كين نجم توتنام هوتسبر.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر مانشستر يونايتد

جاء ذلك في بث مباشر عبر "تويتش"، بالتزامن مع التصعيد الواضح في موقف هداف البريميرليج ومتصدر صناعة الأهداف في الموسم الماضي.

وكان من المفترض أن ينضم هاري كين إلى تدريبات توتنام اليوم بعد نهاية عطلة يورو 2020، التي حاز بها المركز الثاني مع منتخب إنجلترا، عقب خسارة النهائي بركلات الترجيح على يد إيطاليا.

ولكن ما حدث هو أن كين لم يحضر التدريبات، وبحسب "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن هذا قد تم بناء على قراره الشخصي، حيث يعتقد أنه يملك اتفاقاً شفهياً مع إدارة النادي منذ العام الماضي، يعني السماح له بالرحيل في هذا الصيف.

من جانبه لا يجد مانشستر يونايتد ضرورة في التعاقد مع مهاجم في وجود إدينسون كافاني وماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، خصوصاً وإن كان مهاجماً مكلفاً للغاية مثل كين، بالتزامن مع انشغال الشياطين الحمر في الانتقالات بملفات أخرى أكثر أهمية فيما يخص احتياجات القائمة، ولها تكلفتها بالفعل.

مانشستر يونايتد تعاقد حتى الآن مع جادون سانشو جناح بروسيا دورتموند مقابل 85 مليون يورو بحسب التقارير الصحفية.

كما توصل لاتفاق مبدئي للتعاقد مع رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، في صفقة تقدرها التقارير بـ40 مليون يورو، ويعكف حالياً على إتمام صفقة الصيف الرئيسية الثالثة، بالتعاقد مع كيران تريبيير ظهير أتلتيكو مدريد.

وتتوقف مسألة تريبيير على موقف ديوجو دالوت ظهير مانشستر الذي أعير إلى ميلان في الموسم الماضي، حيث يريد الرسونيري التعاقد مع اللاعب، بينما يرغب يونايتد في الحصول على مبلغ يقدر بحوالي 5 مليون يورو لإعارته مرة أخرى مع أحقية الشراء في نهاية الموسم.

وبمجرد تحديد موقف دالوت سيكون يونايتد مستعداً لإنهاء مسألة التعاقد مع الظهير الدولي الإنجليزي، الذي يرغب في العودة إلى البريميرليج.

بذلك تظل الوجهة الأبرز أمام هاري كين هي مانشستر سيتي، الذي يقترب بالفعل من جاك جريليش نجم أستون فيلا، ولا حديث في الانتقالات سوى عن كون كين وجريليش هما هدفيه منذ البداية، فيما تشير بعض التقارير إلى إمكانية دخول تشيلسي على الخط، في ظل فشله في التعاقد مع إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند.