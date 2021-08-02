برأسية قاتلة.. أمريكا بطلا للكأس الذهبية على حساب المكسيك

توجت أمريكا بلقب الكأس الذهبية للمرة السابعة تاريخيا على حساب المكسيك.

وفازت أمريكا على المكسيك بهدف مقابل لا شيء في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب "أليجانت" في ولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية.

المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليلجآن إلى الوقت الإضافي على شوطين.

في الوقت الإضافي الثاني، وتحديدا بالدقيقة الـ116 سجلت أمريكا هدفا قاتلا. كرة ثابتة نفذها كيلين أكوستا، قابلها مايلز روبنسون برأسية في المرمى، لينتهي اللقاء بفوز أمريكا بهدف.

التتويج هو السابع تاريخيا لـ أمريكا بالكأس الذهبية، ولأول مرة منذ عام 2017.

وتبقى المكسيك هي صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، برصيد 11 مرة، كان آخرهم النسخة السابقة عام 2019.

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