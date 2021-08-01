تليجراف: كين يضغط على توتنام من أجل الانضمام لـ سيتي

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 11:00

كتب : محمود ضياء

كين

كشفت صحيفة تليجراف أن هاري كين قائد توتنام يصر على الانضمام لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

هاري كين تحدث في وقت سابق مع نهاية الموسم الماضي عن رغبته في الفوز بالبطولات بشكل أكبر حيث وصل لعامه الـ28 دون أن يفوز بأي لقب.

واقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع جاك جريليش قائد أستون فيلا في صفقة ستصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

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تليجراف أشارت إلى أن هاري كين يضغط الآن على ناديه توتنام للانضمام لمانشستر سيتي الذي مازال يهدف للتعاقد مع قائد منتخب إنجلترا رغم القيمة الكبيرة المتوقعة لصفقة جريليش.

تقارير صحفية سابقة كشفت عن أن هاري كين قد لا يعود لتدريبات توتنام بعد انتهاء العطلة للضغط بشكل أكبر لتسهيل عمية بيعه.

توتنام رفض في وقت سابق عرضا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى واحد من رحيم ستيرلنج أو جابريل خيسوس أو إيمريك لابورت.

من المتوقع أن يعود مانشستر سيتي لمحاولة ضم هاري كين بمبلغ أكبر ولكن سيكون من الصعب القبول بدفع 160 مليون جنيه إسترليني.

كين سجل أربعة أهداف في بطولة يورو 2020 مع منتخب إنجلترا والذي خسر فيه اللقب لصالح إيطاليا بركلات الترجيح.

هاري كين جاك جريليش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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