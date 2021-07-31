وكيل معروف يوسف: أتمنى التوصل لحل مع الزمالك.. وحصلنا على حكم بـ8 ملايين جنيه

كشف أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف لاعب الزمالك عدم توصله لحل مع إدارة النادي بعد الحصول الحكم بتغريم الأبيض.

معروف يوسف النادي : البنك الأهلي الزمالك

وقال وكيل النيجيري لقناة أون تايم سبورتس 1: "معروف حصل على حكم بـ 8 ملايين جنيه".

وأضاف "اعتقادي أن الزمالك لديه استعداد دفع 100 ألف دولار للاستئناف وتأجيل حسم القضية، ولم يتحدث معنا أحدا للتفاوض عقب إعلان الغرامة".

وأتم "أتمنى أن نتوصل لحل، اللجنة المؤقتة السابقة هي السبب في تقدم معروف يوسف بشكوى ضد الزمالك بعد إعطاءه أكثر من موعد دون الإيفاء به".

وكان عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قد قال سابقا: "تعاقدنا معه ولم نلتزم به وطالب بحقه، اللاعب ووكيله لديهما الرغبة في التسوية".

وتابع "الشكوى المقدمة بـ 10.5 مليون جنيه والإدارة السابقة تواصلت معه للحل الودي والتسوية".

معروف يوسف البالغ 28 عاما شارك الموسم الحالي في 24 مباراة بالدوري الموسم الحالي بقميص البنك الأهلي.

وانضم معروف من اتحاد الشرطة إلى الزمالك في 2014، وأعير للشرطة العراقي والمقاولون العرب في آخر موسمين قبل الرحيل.