كارتيرون يقرر استمرار معسكر الإسكندرية

السبت، 31 يوليه 2021 - 23:22

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد عيد - الزمالك

قرر باتريس كارتيرون استمرار معسكر الزمالك في برج العرب بالإسكندرية عقب إعلان موعد استئناف الدوري.

وأعلن اتحاد الكرة جدول الدوري حتى نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق غزل المحلة يوم 7 أغسطس المقبل على ستاد الإسكندرية.

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ويخوض يوم 10 أغسطس مواجهة الاتحاد السكندري باستاد الإسكندرية أيضا. لذلك فضل الجهاز الفني الاستمرار في المعسكر ببرج العرب.

ويدرس كارتيرون إمكانية خوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الإثنين المقبل استعدادا لمواجهة المحلة.

وواجه الزمالك كلا من: منتخب القسم الثاني وأبها السعودي والمجد السكندري خلال معسكره الحالي.

وفاز الزمالك على أبها والمجد بنفس النتيجة 2-1.

ويتصدر الأبيض ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة.

الزمالك في الدوري
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