تعرف على مباريات الأهلي والزمالك في الدوري حتى نهاية الموسم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم.

وجاء إعلان الاتحاد المصري للمباريات بشكل كامل بادية من الأربعاء المقبل وحتى 27 أغسطس. (طالع التفاصيل)

وكان الاتحاد قد أعلن تأجيل مباريات الدوري حتى نهاية مشوار منتخب مصر الأولمبي والذي خسر أمام البرازيل اليوم بهدف نظيف في ربع النهائي.

وجاءت مباريات الأهلي في الدوري كالتالي:

4 أغسطس أمام وادي دجلة في ستاد السلام

7 أغسطس سيراميكا كليوباترا في ستاد السلام

11 أغسطس الإسماعيلي في ستاد الاسكندرية

14 أغسطس إنبي في ستاد السلام

17 أغسطس طلائع الجيش في ستاد الجيش بالسويس

20 أغسطس المصري في ستاد الاسكندرية

24-23 أغسطس الجونة في ستاد خالد بشارة

27-26 أغسطس أسوان في ستاد السلام

إليكم جدول مباريات الأهلي المتبقية حتى نهاية الدوري 🔴🦅 pic.twitter.com/BsIGPm2ZQM — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 31, 2021

وجاءت مباريات الزمالك كالتالي:

7 أغسطس المحلة في ستاد الاسكندرية

10 أغسطس الاتحاد في ستاد الاسكندرية

14 أغسطس الإسماعيلي في ستاد الإسماعيلية

17 أغسطس وادي دجلة في ستاد القاهرة

20 أغسطس سيراميكا كليوباترا في ستاد السويس الجديد

24-23 أغسطس الإنتاج الحربي في ستاد القاهرة

27-26 أغسطس البنك الأهلي في ستاد بترو سبورت