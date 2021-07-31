عبد العاطي يرد على حقيقة مفاوضات فاركو مع جنش وعبد الله جمعة

السبت، 31 يوليه 2021 - 00:26

كتب : FilGoal

جنش - الزمالك - الأهلي

أوضح مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو حقيقة التفاوض مع محمود عبد الرحيم "جنش" وعبد الله جمعة ثنائي الزمالك.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

محمود جنش

النادي : الزمالك

فاركو

وحجز فاركو مقعده في الدوري لأول مرة في تاريخه بالدوري، وأعلن في وقت سابق رحيل 14 لاعبا عن صفوفه. (طالع التفاصيل)

وقال عبد العاطي: "أتواصل مع جون إدوارد المشرف على الكرة بشكل دائم لأن تلك الأمور إدارية، ولا نستطيع التحدث مع اللاعبين لوجود عقود لهم مع أنديتهم".

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وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "نتفاوض من خلال الإدارات وعقب إتمام التعاقد سيتم الإعلان عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي".

وكشف احتياجات الفريق في سوق الانتقالات: "نحتاج لحارس مرمى، نمتلك شيكا محمود السيد حارس الاتحاد السابق، وسنضم حارس له خبرات".

وأتم "نحتاج في كل مركز لاعب لتدعيم صفوف الفريق، لدينا 5 لاعبين أجانب حسب اللائحة، توصلنا لاتفاق مع 3 ونقترب من ضم 2 أخرين وسيكونوا إضافة للدوري المصري".

سيشهد الموسم المقبل للدوري الممتاز، ظهور 3 فرق لأول مرة، وهي فاركو وكوكاكولا والشرقية للدخان.

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