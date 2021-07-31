عبد العاطي يرد على حقيقة مفاوضات فاركو مع جنش وعبد الله جمعة
السبت، 31 يوليه 2021 - 00:26
كتب : FilGoal
أوضح مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو حقيقة التفاوض مع محمود عبد الرحيم "جنش" وعبد الله جمعة ثنائي الزمالك.
عبد الله جمعة
النادي : الزمالك
محمود جنش
النادي : الزمالك
وحجز فاركو مقعده في الدوري لأول مرة في تاريخه بالدوري، وأعلن في وقت سابق رحيل 14 لاعبا عن صفوفه. (طالع التفاصيل)
وقال عبد العاطي: "أتواصل مع جون إدوارد المشرف على الكرة بشكل دائم لأن تلك الأمور إدارية، ولا نستطيع التحدث مع اللاعبين لوجود عقود لهم مع أنديتهم".
وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "نتفاوض من خلال الإدارات وعقب إتمام التعاقد سيتم الإعلان عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي".
وكشف احتياجات الفريق في سوق الانتقالات: "نحتاج لحارس مرمى، نمتلك شيكا محمود السيد حارس الاتحاد السابق، وسنضم حارس له خبرات".
وأتم "نحتاج في كل مركز لاعب لتدعيم صفوف الفريق، لدينا 5 لاعبين أجانب حسب اللائحة، توصلنا لاتفاق مع 3 ونقترب من ضم 2 أخرين وسيكونوا إضافة للدوري المصري".
سيشهد الموسم المقبل للدوري الممتاز، ظهور 3 فرق لأول مرة، وهي فاركو وكوكاكولا والشرقية للدخان.
مجدي عبد العاطي المدير الفني لفاركو يكشف حقيقة مفاوضات النادي مع جنش وعبد الله جمعة 🔥🔥#جمهور_التالتة#ONTime_Sports pic.twitter.com/YDw9EkGaPb— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 30, 2021