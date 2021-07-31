عبد العاطي يرد على حقيقة مفاوضات فاركو مع جنش وعبد الله جمعة

أوضح مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو حقيقة التفاوض مع محمود عبد الرحيم "جنش" وعبد الله جمعة ثنائي الزمالك.

وحجز فاركو مقعده في الدوري لأول مرة في تاريخه بالدوري، وأعلن في وقت سابق رحيل 14 لاعبا عن صفوفه. (طالع التفاصيل)

وقال عبد العاطي: "أتواصل مع جون إدوارد المشرف على الكرة بشكل دائم لأن تلك الأمور إدارية، ولا نستطيع التحدث مع اللاعبين لوجود عقود لهم مع أنديتهم".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "نتفاوض من خلال الإدارات وعقب إتمام التعاقد سيتم الإعلان عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي".

وكشف احتياجات الفريق في سوق الانتقالات: "نحتاج لحارس مرمى، نمتلك شيكا محمود السيد حارس الاتحاد السابق، وسنضم حارس له خبرات".

وأتم "نحتاج في كل مركز لاعب لتدعيم صفوف الفريق، لدينا 5 لاعبين أجانب حسب اللائحة، توصلنا لاتفاق مع 3 ونقترب من ضم 2 أخرين وسيكونوا إضافة للدوري المصري".

سيشهد الموسم المقبل للدوري الممتاز، ظهور 3 فرق لأول مرة، وهي فاركو وكوكاكولا والشرقية للدخان.