بعد التأهل للممتاز.. فاركو يستغني عن 14 لاعبا ويُبقى على 21

بعد نجاحه في التأهل للدوري الممتاز.. استغنى نادي فاركو عن 14 لاعبا.

وأفاد النادي في بيان: "مجلس إدارة نادي فاركو يوجه الشكر إلى 14 لاعبا ويتمنى لهم التوفيق".

وأضاف في رسالة للاعبين "شكرا على مشاركتنا في رحلة النجاح، نتمنى لكم المزيد من التألق مستقبلا".

وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين كالآتي:

محمد مصطفي (حارس مرمي) - سليمان عبد ربه - أحمد ناصف - أحمد فهمى - سليم عبد الخالق - هشام عبد الحميد - محمود إسماعيل "رامبو" - عبد الله السنجهاوى - أحمد فتحى - محمد نصر - شريف أشرف - محمد رجب - أرنزى كلود - محمد ناجى "جدو".

وأوضح النادي أنه أبقى على خدمات 21 لاعبا ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد، لاسيما أن أغلبهم كان من القوام الأساسى الذى شارك في تدوين إنجاز للنادى بصعوده لدوري الأضواء والشهرة للمرة الأولى في تاريخه.

كان نادي فاركو قد صعد للدوري الممتاز في الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه.

سيشهد الموسم المقبل للدوري الممتاز، ظهور 3 فرق لأول مرة، وهي فاركو وكوكا كولا والشرقية للدخان.