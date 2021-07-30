عماد سليمان لـ في الجول: تأجيل الدوري أصابنا بالارتباك.. ولا نتفق مع القرار

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 22:32

كتب : ياسر الشريف

تدريبات الإسماعيلي

أبدى عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي اعتراضه على تأجيل مباريات الدوري المصري.

وتأجلت مباريات الدوري بعد تأهل المنتخب الأولمبي لربع نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

ويستعد الفراعنة لمواجهة السامبا البرازيلية. (طالع القناة الناقلة وموعد المباراة)

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وقال سليمان لـ FilGoal.com: "نساند وبقوة المنتخب الأولمبي ونتمنى مواصلة انتصاراته، لكن لست مع تأجيل مباريات الدوري، لأن التأجيل للمنتخب الأولمبي وليس الأول".

وأضاف "كل فريق يملك قائمة تضم 30 لاعبا بخلاف الشباب، فكيف يتم التأجيل، لأن هناك فريق له لاعبان في صفوف المنتخب الأولمبي".

وأكمل "مواعيد مباريات الأولمبياد معروفة ومحددة مسبقا فكيف لا تحدد أوقات مباريات الدوري من قبل".

وأشار "رفضنا التأجيل لأن الفريق يملك عددا محدودا من اللاعبين نظرا للظروف التي مر بها الموسم الحالي".

وأتم "التأجيل أصاب استعدادات الفريق بالارتباك خاصة أننا ما زالنا ننتظر جدول الدوري الجديد".

الإسماعيلي يحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة، ومتبقي له 7 مباريات في مسابقة الدوري.

الإسماعيلي في الدوري عماد سليمان
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