أولمبياد طوكيو 2020 - موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام البرازيل والقنوات الناقلة

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 19:26

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد البرازيل والقنوات الناقلة في ربع نهائي منافسات كرة القدم الرجال ضمن أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل الفراعنة عن المجموعة الثالثة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف إسبانيا المتصدر.

وتقام المباراة على ملعب سايتاما في الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - جدول بث منافسات مصر فجر وصباح السبت.. القدم ضد البرازيل ورماية وجمباز طريق مصر – يد ألمانيا تهزم النرويج وترتقي للمركز الثالث أولمبياد طوكيو 2020 - حالة وحيدة تمنح يد مصر صدارة مجموعتها أولمبياد طوكيو 2020 - مجموعة مصر.. يد الدنمارك تحقق الفوز الرابع تواليا

وتذاع على قناة بي إن 7 وبي إن 2 إكسترا المفتوحة.

وإليكم مواعيد مباريات ربع النهائي والقنوات الناقلة:

10:00 إسبانيا × كوت ديفوار – بي إن 1

11:00 اليابان × نيوزيلندا – بي إن 2

12:00 البرازيل × مصر – بي إن 7 وبي إن 2 إكسترا المفتوحة

13:00 كوريا الجنوبية × المكسيك – بي إن 1

مصر الأولمبي البرازيل الأولمبي طوكيو 2020 موعد مباراة مصر القنوات الناقلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
احذر يا شوقي غريب.. منتخب البرازيل الذي انتصر عليه ليس هو المتواجد في طوكيو 11 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام البرازيل والقنوات الناقلة 36 دقيقة | طوكيو 2020
بيان ثلاثي من يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة بشأن الدوري السوبر الأوروبي 55 دقيقة | أوروبا
في الدرجة الثانية - جمعة مشهور مديرا فنيا لـ بنها ساعة | مصر
ليفربول يمدد تعاقد ألكسندر أرنولد ساعة | الدوري الإنجليزي
أولمبياد طوكيو 2020 - جينياك بعد الوداع المبكر: لا شكر لبعض الأندية الفرنسية ساعة | طوكيو 2020
بن وايت ينضم إلى أرسنال لـ 5 مواسم ساعة | الدوري الإنجليزي
أولمبياد طوكيو 2020 - جدول بث منافسات مصر فجر وصباح السبت.. القدم ضد البرازيل ورماية وجمباز 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 طوكيو 2020 - تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل
قد ينال إعجابك