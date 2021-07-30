أولمبياد طوكيو 2020 - موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام البرازيل والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد البرازيل والقنوات الناقلة في ربع نهائي منافسات كرة القدم الرجال ضمن أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل الفراعنة عن المجموعة الثالثة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف إسبانيا المتصدر.

وتقام المباراة على ملعب سايتاما في الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع على قناة بي إن 7 وبي إن 2 إكسترا المفتوحة.

وإليكم مواعيد مباريات ربع النهائي والقنوات الناقلة:

10:00 إسبانيا × كوت ديفوار – بي إن 1

11:00 اليابان × نيوزيلندا – بي إن 2

12:00 البرازيل × مصر – بي إن 7 وبي إن 2 إكسترا المفتوحة

13:00 كوريا الجنوبية × المكسيك – بي إن 1

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