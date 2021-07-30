ودية ثالثة.. الزمالك يواجه المجد السكندري السبت

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 00:21

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - المقاصة

قرر باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك خوض تدريب اليوم الجمعة على فترتين خلال معسكر الفريق الحالي بالإسكندرية.

وستخوض مجموعة اللاعبين الناشئين فقط تدريبات صباحية غدا في حين سيخوض جميع اللاعبين التدريب المسائي.

استقر الفرنسي على خوض مباراة ودية غدا السبت، أمام فريق المجد السكندري، خلال معسكر الفريق الحالي بالإسكندرية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري.

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وكان الفريق قد خاض مباراتين وديتين خلال الفترة الماضية الأولى أمام منتخب القسم الثاني وفاز بها الزمالك بسباعية نظيفة.

وحقق الأبيض في الودية الثانية الفوز على أبها السعودي بنتيجة 2-1. (طالع التفاصيل)

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباريات الودية في تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لاستئناف مباريات الدوري خلال شهر أغسطس المقبل.

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