الزمالك يهزم أبها بهدفين وديا

الخميس، 29 يوليه 2021 - 20:34

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - أبها

فاز نادي الزمالك على أبها وديا، ضمن استعدادات الفريق الأبيض لعودة الدوري المصري.

وانتصر الزمالك على أبها بهدفين مقابل هدف على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، في لقاء ودي.

سجل أشرف بنشرقي ومروان حمدي هدفا الزمالك، فيما سجل صالح العمري هدف أبهاء الوحيد.

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الزمالك بدأ اللقاء بتشكيل مكون من التالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

لوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز.

أمامهما: إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بنشرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وتقدم الزمالك بالهدف الأول في الدقيقة الـ36. عرضية من حمزة المثلوثي وحولها بنشرقي بضربة رأس في المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع باتريس كارتيرون بـ بمحمد أبو جبل بدلا من جنش، وأيمن حفني بدلا من إسلام جابر.

وسيطر لاعبو الزمالك على مجريات اللقاء، ودفع الجهاز الفني للأبيض بكل من محمد حمدي وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وأحمد زكي ومحمد أشرف "روقا" ويوسف إبراهيم "أوباما"، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومروان حمدي وحميد أحداد، بدلا من محمود علاء، ومحمد عبد الغني، ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي، وطارق حامد، ومحمود عبد العزيز، وأحمد سيد "زيزو"، وأشرف "بنشرقي"، وسيف الدين الجزيري.

وفي الدقيقة 65 ينجح مروان حمدي في تسجيل الهدف الثاني للزمالك من تسديدة قوية سكنت الشباك، قبل أن ينجح صالح العمري في تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول لأبها في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة في وقت سيحدد لاحقا مع إعلان جدول الدوري.

في الدوري الزمالك أبها
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