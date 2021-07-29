أولمبياد طوكيو 2020 - منتخب سيدات سلاح الشيش يخسر في ربع النهائي ويلعب ترتيب المراكز

الخميس، 29 يوليه 2021 - 04:52

كتب : FilGoal

مصر ضد اللجنة الأولمبية الروسية (سلاح الشيش)

خسر منتخب سيدات سلاح الشيش أمام اللجنة الأولمبية الروسية (المصنف الأول) في ربع النهائي.

وحسم منتخب سيدات اللجنة الأولمبية الروسية بنتيجة 45-21 ليلعب منتخب سيدات مصر على ترتيب المراكز من الخامس إلى الثامن.

ويمثل منتخب سيدات مصر كل من يارا الشرقاوي ونورا محمد ونهى هاني ومريم الزهيري.

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ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام اليابان الساعة 5:35 فجر اليوم الخميس.

وتقام المباراة الأخيرة لتحديد المراكز الساعة 8:10 صباحا.

وتقام منافسات الفرق على 9 جولات ومن يسجل 45 نقطة يتأهل للدور التالي.

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