أولمبياد طوكيو 2020 - منتخب سيدات سلاح الشيش يخسر في ربع النهائي ويلعب ترتيب المراكز

خسر منتخب سيدات سلاح الشيش أمام اللجنة الأولمبية الروسية (المصنف الأول) في ربع النهائي.

وحسم منتخب سيدات اللجنة الأولمبية الروسية بنتيجة 45-21 ليلعب منتخب سيدات مصر على ترتيب المراكز من الخامس إلى الثامن.

ويمثل منتخب سيدات مصر كل من يارا الشرقاوي ونورا محمد ونهى هاني ومريم الزهيري.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام اليابان الساعة 5:35 فجر اليوم الخميس.

وتقام المباراة الأخيرة لتحديد المراكز الساعة 8:10 صباحا.

وتقام منافسات الفرق على 9 جولات ومن يسجل 45 نقطة يتأهل للدور التالي.

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