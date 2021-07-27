كاف يُغرم الأهلي بسبب لقاء الترجي

فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم غرامة مالية على الأهلي بسبب سلوك جماهيره في لقاء الترجي بدوري أبطال إفريقيا الشهر الماضي.

اللقاء الذي جمع الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بملعب رادس شهد أحداثا ساخنة قبل بدايته، جعلت الاتحاد الإفريقي يفرض عقوبات قوية على الترجي (التفاصيل).

وذكر كاف في بيان: "قرار بخصوص مباراة دوري الأبطال رقم 135 بين الترجي (تونس) والأهلي (مصر) - على ملعب رادس، 19 يونيو، نصف نهائي دوري الأبطال 2021.

وأضاف البيان "أشار مسؤولو المباراة المذكورة في تقاريرهم إلى أن جمهور الأهلي المتواجد بملعب رادس استخدم بعض الألعاب النارية في المدرجات".

وتابع "من حيث قوانين ولوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومن حيث المواد 82 و 83.1 و 83.3 من لائحة الانضباط، قررت اللجنة فرض غرامة مالية على الأهلي قدرها 8 آلاف دولار لسلوك المتفرجين غير الرياضي".

قبل بداية اللقاء قام جمهور الترجي ببعض أحداث الشغب في المدرجات ما أدى لإطلاق سلطات الأمن للغاز المسيل للدموع للسيطرة عليهم.

مما اضطر لاعبو الأهلي لمغادرة ملعب رادس عقب تعرضهم للاختناق بالإضافة لطاقم التحكيم بقيادة فيكتور جوميز.

وتأخر انطلاق المباراة لساعة كاملة قبل أن تقام في نهاية المطاف وفاز فيها الأهلي بهدف دون رد.

الأهلي انتصر في لقاء الإياب 3-0، ليتأهل للنهائي لملاقاة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المغرب.

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وحقق المارد الأحمر لقبه العاشر في تاريخ البطولة حين هز شباك كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة.