الترجي يكشف لـ في الجول عقوبات الاتحاد الإفريقي بعد ما حدث ضد الأهلي

فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبة على الترجي التونسي بحرمانه من حضور الجماهير لأربع مباريات في الموسم الجديد من دوري الأبطال بعد ما بدر من جماهيره ضد الأهلي.

وقال مصدر مسؤول بنادي الترجي لـFilGoal.com يوم الإثنين: "قررت لجنة الانضباط خوض الترجي أربع مباريات في الموسم الجديد من دوري الأبطال بدون حضور جماهيري".

وأضاف "مباراتان من الأربعة ستكون مع إيقاف التنفيذ، هذا بالإضافة لتوقيع غرامة مالية على النادي قدرها 60 ألف دولار".

وتأتي تلك العقوبات بسبب ما حدث من جماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري في اللقاء الذي أقيم في ملعب رادس.

وقام جمهور الترجي ببعض أحداث الشغب في المدرجات ما أدى لإطلاق سلطات الأمن للغاز المسيل للدموع للسيطرة عليهم.

مما اضطر لاعبو الأهلي لمغادرة ملعب رادس عقب تعرضهم للاختناق بالإضافة لطاقم التحكيم بقيادة فيكتور جوميز.

وتأخر انطلاق المباراة لساعة كاملة قبل أن تقام في نهاية المطاف وفاز فيها الأهلي بهدف دون رد.

الأهلي انتصر في لقاء الإياب 3-0، ليتأهل للنهائي لملاقاة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المغرب.

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وحقق المارد الأحمر لقبه العاشر في تاريخ البطولة حين هز شباك كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة.